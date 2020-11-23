В Счетной палате РФ назвали объем неиспользованных средств бюджета Союзного государства

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем неиспользованных бюджетных ассигнований в бюджете Союзного государства в 2019 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом и составил 112,85 млн российских рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ и Комитета госконтроля Беларуси на отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2019 год, сообщает ТАСС.

Счетная палата отметила, что неисполнение бюджета по расходам в полном объеме в основном обусловлено экономией по результатам проведенных закупочных процедур. При разработке и реализации программ Союзного государства допускаются системные недостатки. Однако в целом по итогам 2019 года показатели программ, а также задачи, определенные проектами и мероприятиями Союзного государства, выполнены, указывается в документе.

Проверка ведомства также подтвердила итоговые показатели отчета Совета министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2019 год по доходам и расходам.

"До настоящего времени статус активов, созданных и (или) приобретенных за счет средств бюджета Союзного государства, остается неопределенным. Нормативно-правовая база по их оценке, учету и управлению не разработана. Механизм определения долей сторон в создаваемом имуществе либо в объектах промышленной и интеллектуальной собственности не унифицирован", - говорится в документе.

Кроме того, указали в ведомстве, вопрос о создании единой системы учета имущества, созданного или приобретенного в результате реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства, также остается нерешенным.

"Обособленный учет имущества, созданного за счет средств бюджета Союзного государства, на территории Российской Федерации в полном объеме не обеспечен. Достоверные данные об объектах имущества, созданных или приобретенных в результате реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства, отсутствуют", - отмечается в материалах Счетной палаты.-0-