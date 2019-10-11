В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели - лук и капуста

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели - репчатый лук и белокочанная капуста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Среди продуктов питания больше всего подешевели репчатый лук (на 29,14%), белокочанная капуста (на 28,49%), морковь (на 22,83%), сладкий перец (на 19,48%), картофель (на 19,22%), свекла (на 17,88%) и виноград (на 15,69%). Подорожали помидоры (на 35,42%), огурцы (на 31,33%), бананы (на 11,02%). Овощи стали дешевле на 1,11%, фрукты - дороже на 3,44%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,17%.

Табачные изделия стали дороже на 0,07%, алкогольные напитки - дешевле на 0,02%.

Одежда подорожала на 0,94%, обувь - на 6%. При этом мужские сапоги (ботинки) на меху подорожали на 15,46%, женские зимние сапоги на низком каблуке - на 12,92%, женские летние кожаные туфли - на 7,77%, детские зимние и демисезонные полусапожки (сапожки) для девочки - на 6,04%, мужские босоножки (сандалеты) из натуральной или искусственной кожи - на 6,79%, женские шубы (полушубки) из искусственного меха - на 5,47%, девичьи туфли - на 5,21%. Мужские костюмы стали дешевле на 3,3%, детские школьные костюмы - на 3,24%, мужские пиджаки из полушерстяной, синтетической или смесовой ткани - на 1,44%.

Что касается услуг, то в среднем они подорожали на 0,6%. Больше всего подорожали услуги цирков (на 24,19%), почтовые марки (на 12,34%), услуги городской телефонной связи (на 11,1%), высшего образования (на 10,23%). Подешевели услуги дошкольных учреждений (на 8,69%), железнодорожного пассажирского транспорта в международном сообщении (на 8,18%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,5%.-0-