В сентябре на 2% выросли внутриреспубликанские перевозки грузов по БЖД

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в сентябре 2020 года перевезла в местном сообщении порядка 3,15 млн т грузов, что на 2% больше, чем в августе. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Основную номенклатуру грузов составили строительные, лесные, нефтяные грузы, цемент, сахарная свекла, промышленное сырье, химические и минеральные удобрения, а также лом черных металлов.

"Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов как внутри республики, так и за ее пределами", - подчеркнули в пресс-центре.-0-