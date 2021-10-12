12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре подешевели виноград и морковь, подорожали огурцы и помидоры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Виноград подешевел на 19,32%, морковь - на 16,99%, свекла - на 15,68%, свежая белокочанная капуста - на 8,06%, картофель - на 2,19%, лук репчатый - на 1,75%. Огурцы подорожали на 88,95%, помидоры - на 51,07%, бананы - на 32,72%, груши - на 7,38%, кукурузные хлопья - на 6,69%, цитрусовые - на 4,53%, уксус - на 4,45%.

В целом овощи стали дороже на 10,59%, фрукты - на 5,52%. Молоко и молочные продукты подорожали на 0,79%, мясо и мясопродукты - на 3,92%, рыба и рыбопродукты - на 0,81%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,67%.

Обеды в столовой подорожали на 0,94%, в ресторане и кафе - на 1,7%, фастфуд - на 1,27%.

Табачные изделия поднялись в цене на 1,1%, алкогольные напитки - на 0,38%.

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 0,98%. Одежда подорожала на 1,33%, обувь - на 0,85%. Мебель стала дороже на 1%, ковровые изделия - 1,09%, стройматериалы - 1,63%, медикаменты - 0,16%.

Стоимость услуг повысилась на 0,53%. В сентябре подорожало горячее водоснабжение на 9,53%, услуги образования - на 6,74%, бань и душевых, саун - на 3,05%, туристические услуги - на 3,05%. Услуги дошкольных учреждений стали дешевле на 8,88%, железнодорожного транспорта - на 7,82%, концертных организаций - на 3,36%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в сентябре составила 1,3%.-0-