В СНГ разрабатывается проект Заявления глав государств о развитии сотрудничества в сфере миграции

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств планируется принять Заявление глав государств о развитии сотрудничества в сфере миграции. Проект документа был рассмотрен сегодня на заседании экспертной группы в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Обсудив поступившие замечания и предложения, эксперты решили скорректировать название проекта заявления, внести в текст ряд дополнений и уточнений, а также продолжить работу над документом. Планируется, что следующая экспертная встреча по рассмотрению проекта Заявления пройдет в сентябре.

Принятие документа будет способствовать развитию и совершенствованию договорно-правовой базы СНГ в сфере миграции, в том числе актуализации подходов при заключении двусторонних документов о реадмиссии и организованном наборе граждан для осуществления трудовой деятельности, позволит обеспечить скоординированные действия государств по выработке совместных мер по вопросам миграции.-0-