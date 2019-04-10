В состав "Беллесбумпрома" включены еще три предприятия

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще три предприятия включены в состав концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром"). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №225 от 9 апреля 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие" и "Акитама", а также открытом акционерном обществе "Зеленоборское".
Документ вступит в силу после его официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3984 BYN
|2.386 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.12 BYN
|2.123 BYN
|RUB
|3.2865 BYN
|3.276 BYN
|3.285 BYN