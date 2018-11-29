В состав "Беллесбумпрома" включены три новых предприятия

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром") включены три новых предприятия. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №852 от 27 ноября 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на
Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Мебельный полюс" (Минск), "Суперпак компани" (Минск) и "ЭкспрессОснова" (Шклов).
Основной вид деятельности ООО "Мебельный полюс" - продажа через свои розничные магазины корпусной и мягкой мебели производства ОАО "Минскпроектмебель". Данный торговый дом в настоящее время активно развивает продажи мебели на экспорт.
ООО "Суперпак компани" является ведущим отечественным производителем бумажных пакетов для пищевой продукции: сыпучей (мука, сахар, крупы и др.) и штучной (хот-доги, гамбургеры, блины и др.). Производственная база предприятия - современное пакетоделательное оборудование ведущих мировых производителей.
Основным видом деятельности ООО "ЭкспрессОснова" являются аутстаффинг и аутсорсинг, а также транспортно-экспедиционные услуги. Участниками данного ООО выступают РУП "Завод газетной бумаги" и ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".
Документ вступает в силу после официального опубликования.
В настоящее время в составе концерна "Беллесбумпром" функционирует около 50 организаций различных форм собственности, которые консолидированно являются одним из самых крупных потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в стране.-0-
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