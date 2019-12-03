ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 3 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:09 В Городокском районе спасли провалившегося под лед лося Происшествия
09:05 Под Лондоном автомобиль въехал в толпу В мире
09:04 США к концу 2020 года построят новый участок ограждения на границе с Мексикой В мире
09:00 В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow" Экономика
08:53 Брестские кукольники подготовили премьеру новогодней сказки "Путешествие "Голубой стрелы" Культура
08:50 Студенты гомельских вузов встретятся на форуме талантов "Зимняя радуга" Регионы
08:38 В Витебске горела квартира в многоэтажке Происшествия
08:35 Выставка икон Божией Матери откроется в Гомеле 4 декабря Афиша
08:15 В Бресте организовали экологическую акцию "Сохрани зеленую ель" Регионы
08:12 В Бразилии задержали подозреваемого в подготовке покушения на президента В мире
08:10 Первый республиканский слет волонтеров 60+ пройдет 5 декабря в Минске Общество
08:01 В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО В мире
07:57 Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча" Спорт
07:35 В центре Джакарты прогремел взрыв В мире
07:32 В Канаде школьный автобус столкнулся с автокраном В мире
07:28 Пресс-конференция об итогах участия Беларуси в исследовании PISA пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:22 Минское "Динамо" попытается одолеть "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ Спорт
07:18 В Кричевском районе при пожаре дома погиб мужчина Происшествия
07:08 США могут ввести пошлины на французские товары В мире
07:04 Пассажирский автобус перевернулся в Казахстане из-за гололеда В мире
07:04 На заводе в Пекине прогремел взрыв В мире
07:01 В Венесуэле из-за аварии без электричества остались 3,5 млн человек В мире
07:00 Картина дня: сотрудничество с Сербией, отборы на "Славянский базар" и прогноз погоды на декабрь Общество
00:42 Из музея в Берлине украли ордена В мире
02.12.19
02.12.19 23:59 Гендиректором МАГАТЭ выбран аргентинец Рафаэль Гросси В мире
02.12.19 23:28 В ДТП в Марокко погибли 17 человек В мире
02.12.19 23:00 В Оренбурге обрушился мост В мире
02.12.19 22:28 Двадцать человек погибли, 21 ранен при падении автобуса в овраг в Чили В мире
02.12.19 22:14 БООР напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности во время охоты Общество
02.12.19 22:06 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв на выезде "Калев" Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
03 декабря 2019, 09:00

В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow"

Проект "Центры притяжения Igrow" Белагропромбанка, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства и создание бизнес-экосистемы, активно стартовал в Беларуси. Начало ему было положено в Брестском регионе: 27 ноября первый Центр притяжения Igrow начал работу в Дрогичине, а уже 28 ноября для предпринимателей был открыт очередной Центр - в Барановичах. 4 декабря заработает третий Центр - уже в Минске, а в следующем году проект масштабируется на всю республику.

Что такое центры притяжения Igrow?

Это пространства на базе центров банковских услуг Белагропромбанка для представителей бизнеса, в которых можно работать, проводить встречи и мероприятия. Это бизнес-среда, которая положительным образом скажется на формировании и улучшении собственного дела. Здесь будут созданы все условия для развития и обслуживания предпринимателей, для оказания всесторонней профессиональной поддержки представителям малого и среднего бизнеса - резидентам центров притяжения.

Центр притяжения Igrow в Дрогичине
Центр притяжения Igrow в Дрогичине

В центрах притяжения предприниматели смогут получить:

- услуги коворкинга, физическое (офисное) пространство для индивидуальной работы и функционирования проектных команд;

- обучение и бизнес-консультирование по вопросам организации, планирования будущей предпринимательской деятельности;

- консультирование юридических и физических лиц по банковскому обслуживанию и финансовым продуктам;

- помощь и консультации по продвижению и развитию проектов стартапов с нуля и уже оформившихся бизнес-проектов;

- возможность принять участие и организовать нетворкинг-мероприятия, практические семинары, конференции, презентации, мастер-классы, деловые тренинги, программы для студентов, женщин и детей, встречи с представителями научных и бизнес-сообществ, лекции высококвалифицированных специалистов по разным направлениям деятельности (налоговой, бухгалтерской, финансовой, юридической и иным).

Как устроены центры притяжения?

Это бизнес-пространства, специальные помещения на базе центров банковских услуг Белагропромбанка, куда для работы могут прийти желающие предприниматели, не имеющие собственных офисов. Это коворкинг, который представляет собой разные форматы ("Мини", именно такой Центр притяжения открыт в Дрогичине, "Стандарт" и "Стартап Хаб"), сформированные с учетом современных тенденций и потребностей клиентов. Строгий лаконичный офисный стиль коворкингов сочетается с креативными и функциональными решениями отдельных элементов помещения так, что создается удобное и достаточно гибкое пространство как для решения ежедневных текущих вопросов, так и для проведения мероприятий высокого уровня. Здесь нет фиксированных мест - посетители приходят и садятся там, где им удобно. В центрах предоставляется бесплатный интернет, оборудование для проведения презентаций и деловых встреч. Проблем с тем, чтобы не было мест, не будет - для всех посетителей найдется рабочее пространство. Для того, чтобы стать резидентом Центра притяжения, нужно зарегистрироваться, оставив заявку на сайте банка. Услуги центров притяжения оказываются на бесплатной основе.

Центр притяжения Igrow в Барановичах
Центр притяжения Igrow в Барановичах

- Миссия проекта "Центры притяжения Igrow" - многоаспектна, - отмечает начальник Управления развития экосистемы ОАО "Белагропромбанк" Дмитрий Примак, - это прежде всего генерирование бизнеса в сферах, которые являются сегодня новыми и быстрорастущими в Беларуси, это оказание поддержки представителям малого и среднего бизнеса и частным клиентам в сферах экономики, финансов, социального предпринимательства, женского предпринимательства, современных технологий. Проектом предусмотрен запуск трех локаций экосистемы в формате центров притяжения. В них будут предоставлять следующий набор сервисов: коворкинг, бизнес-образование, проведение нетворкинг-мероприятий для бизнеса, развития технологий и новых техно- и бизнес-сообществ, построение стартапов и привлечение инвестиций в них, формирование и продвижение новых решений для бизнеса.

Таком образом, проект Белагропромбанка будет активно участвовать в программе содействия и стимулирования роста бизнеса в среде микро-, малого и среднего предпринимательства. Совместно с партнерами банк будет оказывать предпринимателям комплексную поддержку - не только выявлять предпринимательский потенциал, но и обучать, консультировать начинающих бизнесменов, давая им необходимые инструменты (от ответов на вопросы о предоставлении оснащенных помещений, об оборудовании для производства и маркетинговой поддержки), до помощи во внедрении успешного опыта партнеров - современных моделей информационной, консультационной и технической помощи, инновационного метода поддержки предпринимательских инициатив молодежи и т. д. Безусловно, проект "Центры притяжения Igrow" благоприятно отразится на развитии экономики как регионов, так и страны в целом.

Следите за новостями на сайте Белагропромбанка и будьте в курсе всех событий вокруг центров притяжения!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки проект
Новости рубрики Экономика
Александр Вучич. Фото из архива Беларусь и Сербия стремятся увеличить товарооборот до $500 млн - Вучич
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России Послы Беларуси и Сингапура обсудили совместные инвестиционные проекты
Фото из архива Около $92 млн возвращено в бюджет Беларуси в 2018 году благодаря Департаменту финансового мониторинга КГК
Фото из архива Сербия заинтересована в поставках белорусского молока
ООО "Кореличи-Лен". Фото из архива Урожай льнотресты в Беларуси на 14% выше прошлогоднего - Минсельхозпрод
Фото из архива В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен
Главное
Александр Лукашенко и Александр Вучич Лукашенко прибыл в Белград
Беларусь и Сербия стремятся увеличить товарооборот до $500 млн - Вучич
В Беларуси изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей
В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow"
Топ-новости
Картина дня: сотрудничество с Сербией, отборы на "Славянский базар" и прогноз погоды на декабрь
Румас и Медведев встретятся 6 декабря
БЖД запустила мобильное приложение для оформления билетов
Пресс-конференция об итогах участия Беларуси в исследовании PISA пройдет сегодня в БЕЛТА
Беларусь в рамках присоединения к ВТО завершила переговоры с Австралией по доступу на рынок товаров
Снег и ночные заморозки до -5°С ожидаются в Беларуси 3 декабря
Белорусы Вячеслав Грецкий, Кристиан Хенкель и Илья Шинкевич станут участниками Матча звезд КХЛ
ГАИ рекомендует водителям в гололед выбирать безопасную скорость и держать дистанцию
В Минском зоопарке вскоре поселятся ташкентские львы
Региональные отборы на конкурсы "Славянского базара-2020" начинаются в Беларуси
Декабрь в Беларуси ожидается теплее обычного - Белгидромет
Предложения по проекту нового перечня лицензируемых медпроцедур можно высказать по 12 декабря
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 декабря
Беларусь и Сербия. Почему развитие политических отношений опережает экономическое сотрудничество
ФОТОФАКТ: Первый снег выпал в Гродно и Гродненском районе
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.