В стране стартовал проект Белагропромбанка "Центры притяжения Igrow"

Проект "Центры притяжения Igrow" Белагропромбанка, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства и создание бизнес-экосистемы, активно стартовал в Беларуси. Начало ему было положено в Брестском регионе: 27 ноября первый Центр притяжения Igrow начал работу в Дрогичине, а уже 28 ноября для предпринимателей был открыт очередной Центр - в Барановичах. 4 декабря заработает третий Центр - уже в Минске, а в следующем году проект масштабируется на всю республику.

Что такое центры притяжения Igrow?

Это пространства на базе центров банковских услуг Белагропромбанка для представителей бизнеса, в которых можно работать, проводить встречи и мероприятия. Это бизнес-среда, которая положительным образом скажется на формировании и улучшении собственного дела. Здесь будут созданы все условия для развития и обслуживания предпринимателей, для оказания всесторонней профессиональной поддержки представителям малого и среднего бизнеса - резидентам центров притяжения.

Центр притяжения Igrow в Дрогичине

В центрах притяжения предприниматели смогут получить:

- услуги коворкинга, физическое (офисное) пространство для индивидуальной работы и функционирования проектных команд;

- обучение и бизнес-консультирование по вопросам организации, планирования будущей предпринимательской деятельности;

- консультирование юридических и физических лиц по банковскому обслуживанию и финансовым продуктам;

- помощь и консультации по продвижению и развитию проектов стартапов с нуля и уже оформившихся бизнес-проектов;

- возможность принять участие и организовать нетворкинг-мероприятия, практические семинары, конференции, презентации, мастер-классы, деловые тренинги, программы для студентов, женщин и детей, встречи с представителями научных и бизнес-сообществ, лекции высококвалифицированных специалистов по разным направлениям деятельности (налоговой, бухгалтерской, финансовой, юридической и иным).

Как устроены центры притяжения?

Это бизнес-пространства, специальные помещения на базе центров банковских услуг Белагропромбанка, куда для работы могут прийти желающие предприниматели, не имеющие собственных офисов. Это коворкинг, который представляет собой разные форматы ("Мини", именно такой Центр притяжения открыт в Дрогичине, "Стандарт" и "Стартап Хаб"), сформированные с учетом современных тенденций и потребностей клиентов. Строгий лаконичный офисный стиль коворкингов сочетается с креативными и функциональными решениями отдельных элементов помещения так, что создается удобное и достаточно гибкое пространство как для решения ежедневных текущих вопросов, так и для проведения мероприятий высокого уровня. Здесь нет фиксированных мест - посетители приходят и садятся там, где им удобно. В центрах предоставляется бесплатный интернет, оборудование для проведения презентаций и деловых встреч. Проблем с тем, чтобы не было мест, не будет - для всех посетителей найдется рабочее пространство. Для того, чтобы стать резидентом Центра притяжения, нужно зарегистрироваться, оставив заявку на сайте банка. Услуги центров притяжения оказываются на бесплатной основе.

Центр притяжения Igrow в Барановичах

- Миссия проекта "Центры притяжения Igrow" - многоаспектна, - отмечает начальник Управления развития экосистемы ОАО "Белагропромбанк" Дмитрий Примак, - это прежде всего генерирование бизнеса в сферах, которые являются сегодня новыми и быстрорастущими в Беларуси, это оказание поддержки представителям малого и среднего бизнеса и частным клиентам в сферах экономики, финансов, социального предпринимательства, женского предпринимательства, современных технологий. Проектом предусмотрен запуск трех локаций экосистемы в формате центров притяжения. В них будут предоставлять следующий набор сервисов: коворкинг, бизнес-образование, проведение нетворкинг-мероприятий для бизнеса, развития технологий и новых техно- и бизнес-сообществ, построение стартапов и привлечение инвестиций в них, формирование и продвижение новых решений для бизнеса.

Таком образом, проект Белагропромбанка будет активно участвовать в программе содействия и стимулирования роста бизнеса в среде микро-, малого и среднего предпринимательства. Совместно с партнерами банк будет оказывать предпринимателям комплексную поддержку - не только выявлять предпринимательский потенциал, но и обучать, консультировать начинающих бизнесменов, давая им необходимые инструменты (от ответов на вопросы о предоставлении оснащенных помещений, об оборудовании для производства и маркетинговой поддержки), до помощи во внедрении успешного опыта партнеров - современных моделей информационной, консультационной и технической помощи, инновационного метода поддержки предпринимательских инициатив молодежи и т. д. Безусловно, проект "Центры притяжения Igrow" благоприятно отразится на развитии экономики как регионов, так и страны в целом.

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