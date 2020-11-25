В стратегии евразийской интеграции остается несогласованным вопрос о ценах на транспортировку газа - Малкина

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В проекте стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года остается несогласованным вопрос о ценах на транспортировку газа. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект решения Высшего Евразийского экономического совета о стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года одобрен Советом ЕЭК, - сказала Ия Малкина. - Как доложил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, практически все позиции согласованы сторонами. В частности, в проект включено предложение Кыргызстана о проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик государств - членов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития. В том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании. Остались чувствительные разногласия, которые касаются определения подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза".-0-