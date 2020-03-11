В стратегии евразийской интеграции в числе несогласованных остаются тарифы на прокачку энергоносителей - Румас

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В проекте стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года, над которым сейчас работают страны Евразийского экономического союза, остаются несогласованными два вопроса, один из них касается тарифов на прокачку энергоносителей. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся сегодня в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически остались два сложных вопроса, мы их коснулись сегодня и договорились продолжить консультации, - сказал Сергей Румас. - Это два непростых вопроса. Я даже допускаю, что на уровне премьеров мы можем их не снять, вопросы будут вынесены на суд президентов. Но в целом по стратегии достигнут большой прогресс, и это ограниченное количество вопросов, которое осталось, не препятствует внесению этого документа на Высший Евразийский экономический совет".

Отвечая на уточняющий вопрос, каких сфер касаются несогласованные вопросы, премьер-министр пояснил: "Два проблемных вопроса касаются единых подходов к тарифообразованию на прокачку энергоносителей. Это такой, наверное, основной вопрос. Есть там часть двусторонних вопросов, мы не от всех партнеров по Евразийскому экономическому союзу еще получили обратную связь. Но я думаю, по остальным вопросам компромиссы будет найти легче".

Проект стратегии дальнейшего развития евразийской экономической интеграции до 2025 года планируется рассмотреть в апреле в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета. Затем документ будет вынесен на утверждение глав государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проведение которого также запланировано в Минске в мае.-0-