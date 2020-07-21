В таможенной декларации изменится порядок указания сведений о стране происхождения товара

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сведения о стране происхождения товаров при ввозе их на территорию Евразийского экономического союза с 1 января 2021 года будут отражаться по-новому. Договоренности по вступлению в силу соответствующего решения Коллегии Евразийской экономической комиссии были достигнуты членами Евразийского межправительственного совета на недавнем заседании в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Так, с 1 января следующего года при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза участники внешнеэкономической деятельности смогут одновременно указывать в таможенной декларации сведения как о непреференциальном, так и о преференциальном происхождении своих товаров, - пояснили в ЕЭК. - Для этого в декларации будет задействован ранее не заполняемый второй подраздел графы 34 "Код страны происхождения".

Данные изменения в порядок заполнения таможенной декларации на товары были приняты Коллегией ЕЭК еще в июле 2019 года. Решение должно было вступить в силу с 2 февраля 2020 года, однако в связи с возникшими у государств ЕАЭС разногласиями по его применению вступление в силу было заморожено до принятия межправсоветом соответствующего решения.

Изменения адаптируют порядок отражения в декларации на товары сведений об их происхождении к особенностям, установленным союзными правилами определения происхождения. "При этом порядок заполнения таможенной декларации станет понятнее, а у участников внешнеэкономической деятельности появится возможность указывать исчерпывающие сведения о происхождении декларируемых ими товаров", - добавили в ЕЭК.-0-