В Токио прошла презентация экономического потенциала Беларуси и Японии

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация "Беларусь - Япония: курс на углубление экономического и гуманитарного взаимодействия между странами" 18 декабря состоялась в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Японии.

Мероприятие было организовано посольством Беларуси в Японии во взаимодействии с Белорусской торгово-промышленной палатой и Белорусско-Японским бизнес-клубом. Это событие стало первым крупным двусторонним мероприятием, проведенным в новых эпидемиологических условиях, а также с участием более 40 представителей японского бизнеса. В презентации участвовали депутаты парламента Японии, сотрудники МИД Японии и некоторых бизнес-ассоциаций.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин в ходе своего выступления отметил важность дальнейшего укрепления двустороннего экономического взаимодействия. Он рассказал об успешных проектах, реализуемых с участием белорусских предприятий-экспортеров льняной и молочной продукции, изделий из дерева и их партнерами в Японии. Дипломат призвал японский бизнес активнее устанавливать контакты с белорусскими производителями товаров и услуг.

Важным элементом мероприятия стало обращение председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, в котором было отмечено, что Белорусско-Японский бизнес-клуб является особой площадкой для развития отношений между двумя странами. Он пригласил членов клуба посетить Беларусь и выразил готовность оказать содействие в установлении контактов с белорусскими партнерами.

На встрече был показан клип заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой "Сердце земли моей". Перед гостями выступили молодые музыканты, которые исполнили музыкальное произведение японского композитора Дзё Хисаиси к анимационному фильму "Ходячий замок Хаула" и музыку к белорусскому народному танцу "Бульба".-0-

Фото посольства Беларуси в Японии