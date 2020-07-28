В центре внимания программы развития Беларуси до 2025 года будут человек и его потребности - Червяков

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре внимания разрабатываемой программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года будут человек и его потребности. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время посещения Лидского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Лидский район относится к тем 11 районам, в которых в ближайшие годы должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие, и которые разрабатывали комплексную программу по ускоренному развитию. Прошел год, и наша задача - посмотреть, как программа выполняется, какие проблемные вопросы требуют решения, какое содействие может оказать на местах государство, чем живут трудовые коллективы, что их волнует", - отметил Александр Червяков в общении с журналистами.

Во время посещения "Лидсельмаша" и стеклозавода "Неман" министр пообщался с коллективами о насущных вопросах, перспективах развития предприятий, района и экономики в целом.

Говоря о текущей ситуации, Александр Червяков сообщил, что на данный момент правительство отрабатывает комплекс мер, чтобы максимально приблизиться к тем показателям, которые были обозначены в прогнозе социально-экономического развития на текущий год. При этом он отметил, что целью его рабочей поездки на предприятия Лидского района было обсуждение не только экономических вопросов, но и вопросов социальной сферы, потому что именно человек и его потребности - это тот стержень, вокруг которого будет выстраиваться разрабатываемая в данный момент программа социально-экономического развития на следующий пятилетний период. В этой связи министр поинтересовался у своих собеседников, в какие сферы, по их мнению, стоит в первую очередь направлять ресурсы. Среди приоритетных направлений работники завода "Лидсельмаш" назвали молодежную политику и строительство жилья.

"Побывав на предприятиях, мы увидели, что они работают, причем не останавливались в пандемию. И это важнейшее достижение полугодия. Экономика устойчиво начинает восстанавливаться, что видно по ключевым показателям. Планируем к концу года полностью восстановиться до уровня 2019 года. Предприятиям нужен дополнительный ресурс, чтобы не остановиться, направить продукцию потребителям. И им фактически уже оказана необходимая поддержка, чтобы они более комфортно чувствовали себя в дальнейшем и могли развиваться", - отметил Александр Червяков.-0-