В цифровой офис ЕЭК поступило 50 инициатив, 7 уже реализуются

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В цифровой офис Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), который возглавляет председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, поступило около 50 инициатив. Такие данные он привел в Нур-Султане на лекции о достижениях и перспективах развития ЕАЭС в Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам Тиграна Саркисяна, семь цифровых инициатив детально проработаны и уже реализуются. В частности, разработаны архитектура и дизайн проекта по прослеживаемости товаров, запущена инициатива по электронному сопроводительному документообороту, в процессе подготовки - цифровая биржа труда. Однако, считает председатель Коллегии ЕЭК, эффективная цифровая трансформация требует создания отдельного агентства по совместной реализации перспективных проектов в цифровой сфере, что позволит также углубить интеграцию.

"Мы не можем быть в стороне от глобальной трансформации, потому что это затрагивает жизненные интересы наших стран, - подчеркнул Тигран Саркисян. - Если мы не разработаем собственные платформы и технологии, в ближайшие пять-десять лет мы превратимся просто в потребителей чужих технологий, потеряем свой цифровой суверенитет. Союз без цифровой повестки может быстро развалиться".-0-