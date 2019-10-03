В Украине заинтересовались белорусскими дизель-генераторными установками

3 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. В Украине заинтересовались дизель-генераторными установками Минского моторного завода, образец представлен на выставке белорусской и украинской крупногабаритной техники в центре Житомира, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер-конструктор завода Илья Фурс.

По его словам, в основном украинцы закупают моторы МТЗ, дизель-генераторных установок это касается в меньшей степени. Однако на выставке представители трех украинских компаний изъявили интерес, изучали характеристики и цены. "Думаю, заказы будут. Люди очень заинтересованы. Что касается цен, у нас новая готовая станция выходит дешевле, чем те, которые у них собирают из отдельных комплектующих", - отметил Илья Фурс.

Дизель-генераторные установки находят широкое применение в промышленности, строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах. Они работают во многих местах, где необходимо стабильное электроснабжение, а стационарная сеть удалена или работает с перебоями.

На сегодня Минский моторный завод поставляет моторы, запчасти и комплектующие на предприятия в Киеве, Николаеве, Харькове.-0-