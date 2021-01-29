В условиях пандемии важно не количество деловых мероприятий, а их качество - Улахович

Белорусская торгово-промышленная палата является важнейшим связующим звеном во многих бизнес-цепочках. Она не только объединяет представителей бизнеса Беларуси, но и помогает им наладить прочные деловые связи с партнерами из других стран. Это своеобразный голос предпринимателей в диалоге с государственными органами власти, министерствами и ведомствами. Кроме того, БелТПП - неизменный представитель Беларуси на мировой арене, организатор и участник национальных экспозиций на крупнейших международных выставках, деловых визитов и форумов, B2B-встреч и переговоров. Но пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь палаты. К этим условиям и новым вызовам пришлось оперативно адаптироваться, чтобы не потерять то, что было наработано годами. Многие мероприятия пришлось перевести в режим онлайн, а от некоторых и вовсе отказаться. Об итогах непростого во многих смыслах 2020 года, о том, как с учетом нынешних обстоятельств будет работать палата в этом году и каковы ее планы на будущее рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель БелТПП Владимир Улахович.

- Удалось ли палате адаптироваться к нынешним реалиям? Пришлось ли в связи с этим пересмотреть принципы работы?

- Пандемия - это то, чего никто не ожидал. И сейчас, возможно, самое сложное - понимать, что оптимистические ожидания весны 2020 года, к сожалению, не сбываются, видеть, что экономические проблемы, связанные с коронавирусом, охватывают весь глобальный рынок. Естественно, это все обязало нас пересмотреть подходы в работе, чтобы продолжить оказывать помощь бизнесу в решении возникающих проблем и расширении международных связей. Мы практически полностью перешли в режим онлайн, чтобы сохранить деловые контакты. Совместно с иностранными партнерами и при поддержке МИД были организованы онлайн-переговоры с деловыми кругами Аргентины, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Турции, Украины, Узбекистана, Эстонии, в режиме онлайн провели ряд страновых семинаров, несколько встреч с 26 представителями БелТПП за рубежом. Состоялись виртуальные заседания Белорусско-российского и Белорусско-казахстанского деловых советов, а также Белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества. Безусловно, этим невозможно заменить прямые, живые контакты, поэтому реальные встречи мы тоже проводим, но с учетом всех необходимых мер предосторожности. Так, например, недавно в узком составе прошло заседание Белорусско-египетского делового совета, а в ближайшее время ожидаем с визитом делегацию из Турции.

Несмотря на то, что онлайн-формат сегодня широко применяется, он имеет определенные лимиты. Изначально мы использовали его, чтобы подтвердить наши намерения и партнерство, как контактную площадку для наших предприятий. Сегодня переходим к более эффективному способу его использования - отраслевым онлайн-встречам. Если раньше мы проводили бизнес-форумы с зарубежными партнерами, куда приглашали максимально широкий круг бизнесменов, и с нашей стороны на мероприятие регистрировались до 100 предприятий, то сегодня речь идет о конкретной отраслевой кооперации. Например, в наших планах обсудить с казахстанской стороной вопросы сотрудничества в сфере строительства и деревообработки, а с представителями бизнеса Туркменистана - взаимодействие в области текстильной промышленности. Эти мероприятия будут носить более прикладной характер, где можно обсудить детали и конкретные кооперационные или инвестиционные проекты.

Кроме того, в онлайн ушли наши инструктивно-информационные мероприятия. Мы организовали серию бесплатных онлайн-стримов по различным аспектам ведения бизнеса и услугам БелТПП, начиная от получения заключений о форс-мажоре и вступления в Реестр добросовестных партнеров и заканчивая осуществлением поставок на рынки Швейцарии и Норвегии, которые регулируются отдельной процедурой. Также мы были вынуждены перевести в виртуальный формат и наши выставки. Так что, что мы научились пользоваться этим инструментом, хотя понимаем, что он не может заменить полноценные деловые отношения.

- Владимир Евгеньевич, все в основном говорят о негативном влиянии пандемии. А как вы считаете, есть ли плюсы в том, что нам пришлось приспособиться к связанным с коронавирусом ограничениям?

- Есть такой важный принцип жизненного восприятия: любое событие обращать в позитивный результат. Думаю, он работает и в бизнесе. Конечно, пандемия в целом оказала негативное влияние и на деловую среду, и на деятельность конкретных компаний. Но стоит отметить, что белорусские предприятия испытывают трудности не в силу нашего внутреннего уклада, а из-за того, что зарубежные партнеры ограничили движение, установили режим локдауна. Буквально на днях у нас состоялась очередная онлайн-встреча с руководством Европалаты (ассоциация ТПП европейских стран). Так вот, по расчетам наших коллег, в некоторых странах Европы не менее 25% малого и среднего бизнеса после тотального карантина не смогут возобновить свою деятельность. В Беларуси же не остановили производственный процесс, сохранили рабочие места, и в этом наше преимущество.

Любой кризис или вызов требует адекватного ответа и открывает новые возможности. Возьмем те же онлайн-форматы сотрудничества, мы научились ими пользоваться, и этот опыт уже останется с нами после стабилизации обстановки, потому что этот инструмент работает эффективно и позволяет экономить средства и время. В чем еще преимущество? Пандемия обязала каждое предприятие пересмотреть свой внутренний уклад, научила применять более рациональный подход к расходу средств и ресурсов. И это тоже позитивный результат, потому что он учит нас, как работать в кризисной обстановке. Если раньше наши предприятия работали со странами всего мира, то сейчас ситуация другая, и надо проявлять гибкость и максимально экономно, правильно и рационально использовать те ресурсы, которые есть, при этом не останавливать развитие предприятий и адекватно реагировать на вызовы глобального рынка. Гибкость должна быть в том числе в производственной цепочке: мы должны производить действительно востребованную на рынке продукцию. Такова адаптация к сложным условиям, и это не проходит бесследно, потому что это новый управленческий опыт.

- По многим показателям торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами наблюдается снижение. Какие меры, по вашему мнению, стоит предпринять, чтобы вернуться к прежним показателям? Удастся ли в 2021 году вернуть, к примеру, прошлогодние темпы и объемы экспорта или же снижение показателей продолжится?

- Прогнозы - дело неблагодарное, и об этом хорошо знают синоптики (смеется). А если говорить серьезно, то важно отметить, что не все экономические показатели у нас отрицательные. Есть позиции, по которым мы приросли, в частности, по экспорту продовольствия. Много раз говорили, что Беларусь - это страна, которая фактически обеспечивает национальную продовольственную безопасность, но многие этому не придавали значения, а сегодня это важнейший вопрос. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сейчас в мире очень сложная ситуация, потому что пандемия оказала влияние и на производство сельхозпродукции. Россия, например, ввела экспортную пошлину в 25 евро за тонну пшеницы, и те государства, которые покупали эту пшеницу, сегодня заявляют, что в бюджетах нет на это средств. В свою очередь Беларусь не только обеспечивает себя продовольствием, но и увеличивает экспортные поставки. Если в 2019 году мы экспортировали продовольствие в 92 страны, то по итогам 2020 года уже в 105. Пять лет назад мы не могли преодолеть планку в $3 млрд, а сегодня наш экспорт продовольствия - $5,77 млрд.

Но такая благоприятная ситуация не во всех отраслях. В машиностроении, например, мы не смогли прирасти по объективным причинам - сложное положение на глобальном рынке. Но и тут можно отметить одну очень хорошую особенность: началось достаточно активное внедрение инновационной продукции, в частности, электротранспорта. Сегодня все знают наши электробусы и видят, что Минск - одна из немногих столиц в мире, где широко используется электротранспорт нового поколения. МАЗ сделал серьезные шаги в этом направлении - и электробус новой серии (МАЗ-303Е10) сегодня тестируется в Санкт-Петербурге. Интересные наработки есть, к примеру, в сфере производства авиационной продукции. Да, пока мы не можем в этом направлении выйти на серьезные экспортные показатели, но задел есть, создана хорошая база.

Важно отметить, что в свое время у нас был сделан абсолютно правильный акцент на развитие индустриального характера сельскохозяйственного производства и на поддержку сферы реальной экономики. Примерно 10 лет назад некоторые эксперты говорили, что Беларусь - это транзитное государство, поэтому в первую очередь надо развивать сферу услуг. Сегодня мы видим, что эта сфера фактически оказалась главной пострадавшей от пандемии, а реальный сектор экономики - это основа, в том числе государственного строительства.

Впереди нас ждут достаточно жесткая конкурентная среда и очень сложные условия, потому что в некоторых странах в ответ на кризис началось возрождение протекционизма, а это защита своих производителей и своего рынка. И здесь мы сможем выиграть только за счет продукции высокого качества по конкурентной цене и обеспечения соответствующей инфраструктуры поддержки (товаропроводящие сети и сервисные услуги). Это уже конкретный вызов для каждого нашего предприятия и на него надо ответить. На европейском рынке сейчас большое упование на государственную поддержку. Да, государство в режиме локдауна имеет резервный фонд и оказывает поддержку, но так невозможно жить постоянно, нужно работать, развиваться, а это должен делать каждый субъект хозяйствования - от индивидуального предпринимателя до крупных холдингов. Чтобы выдержать коронавирусный удар, нам надо обеспечивать выпуск продукции, которая соответствует понятным и простым критериям, а это высокий уровень технологий, соответствующая цена и безупречное соблюдение своих партнерских обязательств. Так что в настоящее время только за счет собственных ресурсов, собственного подхода и адаптации можно добиваться ощутимых результатов.

- Какие планы у БелТПП на этот год и как планируете продвигать белорусские товары на рынки других стран?

- Для продвижения товаров и услуг белорусских производителей активно используем возможности нашей солидной международной сети партнеров. У нас подписано более 280 соглашений и меморандумов о сотрудничестве с национальными и региональными торгово-промышленными палатами, ассоциациями из 102 стран мира. Это те организации, на которые можно опереться, ведь мы работаем на принципах взаимной поддержки и помощи. Так, 18 февраля совместно с нашими партнерами из Пакистана планируем провести офлайн-встречу с пакистанским бизнесом. Для ее организации мы сделаем все возможное: пригласим заинтересованные белорусские компании, сделаем соответствующую презентацию, подготовим все необходимое. И мы абсолютно уверены, что наши коллеги из Пакистана сделают для нас то же самое, если мы организуем визит в Исламабад. А для предприятий, которые ведут международный бизнес и обеспечивают экспорт, наиболее ценным является именно подбор потенциальных партнеров. И то, что среди таких организаций, как наша, есть серьезное партнерское сообщество, это большое благо и возможности, которыми мы продолжаем пользоваться как в режиме онлайн, так и офлайн. Кстати, не так давно мы подписали соглашения с Торговой палатой Гватемалы и Корейской ассоциацией международной торговли. Сейчас много всяких рассуждений относительно Беларуси, но отрадно, что партнеры палаты готовы к сотрудничеству. Это очень добрый знак и для предприятий в частности, и для сохранения деловых отношений, продвижения наших интересов и развития экспорта в целом.

Существуют различные инструменты поддержки экспорта - финансовые, инфраструктурные в виде товаропроводящих сетей и торговых домов, административные. В Беларуси, например, руководители отраслевых министерств лично курируют сотрудничество с определенными странами и в персональном ключе развивают эти отношения, продвигают экспорт. Это уникальная практика, и сейчас наши партнеры интересуются, как это работает, хотят перенять опыт. Однако можно иметь все эти инструменты поддержки, но не получить результата, потому что все замыкается на человеке, его компетенциях, мотивации, возможностях и заинтересованности. В связи с этим мы третий год реализуем проект, который изначально назывался "Школа экспорта", а сейчас это уже "Академия экспорта". Это своеобразный экспресс-курс для экспортеров в области управления финансовыми ресурсами, маркетинговой деятельности, правового и налогового регулирования экспортных поставок, таможенного сопровождения и логистики, кросс-культурных особенностей бизнес-коммуникаций с зарубежными партнерами, делового этикета. Такая модульная практика хорошо себя зарекомендовала, проект пользуется большим успехом. В 2020 году мы выдали сертификаты 164 слушателям из 62 отечественных компаний. Более половины из этих предприятий - представители негосударственного сектора экономики, который сегодня становится серьезным драйвером развития страны. Для членов БелТПП обучение в "Академии экспорта" бесплатное, потому что для нас это своего рода инвестиции в человеческий капитал, в способных и стремящихся к развитию предпринимателей и менеджеров. Это, конечно, инструмент не совсем прямой поддержки, но тоже очень важный, так что мы и дальше будем развивать проект. И нам было бы интересно не только делиться знаниями, но и мониторить их внедрение на предприятиях. Хотим, чтобы этот проект был максимально прикладным.

Мы постарались внедрить и новые инструменты поддержки, в их числе - е-Платформа бизнес-контактов. Это новый механизм информационной поддержки и продвижения товаров и услуг, предлагаемый нашей палатой в качестве дополнительного канала обмена деловой информацией. Эта площадка позволяет предприятиям продемонстрировать конкурентные преимущества своей продукции и услуг потенциальным клиентам. Продвижение данной платформы осуществляется при поддержке партнерской сети зарубежных торгово-промышленных палат и представителей БелТПП. Сегодня там презентованы более 180 предприятий. Также мы начали выдачу сертификатов добросовестного партнера. Эта общемировая практика, когда палата или другой институт берет на себя определенную ответственность за добросовестность деятельности той или иной компании. 178 белорусских предприятий уже прошли определенную проверку и получили "знак качества БелТПП", свидетельствующий о добросовестности предприятия как партнера для предпринимательской деятельности не только в Беларуси, но и за рубежом. Для членов палаты это бесплатная услуга, хотя в некоторых странах она платная. Кроме того, в 2020 году БелТПП стала национальным координатором проекта Международного торгового центра (совместная структура ВТО и Конференции ООН по торговле и развитию) по расширению экономических связей между ЕС и странами "Восточного партнерства". Наша работа в проекте будет заключаться в подготовке для экспортно ориентированных предприятий маркетинговых обзоров рынков. Совсем недавно мы подписали базовый документ и ожидаем, что в ближайшее время приступим непосредственно к работе.

Традиционно эффективным инструментом продвижения товаров и услуг остается участие в выставках, однако из-за пандемии выставочная деятельность остановилась. А ведь это огромная мировая индустрия: ежегодно проводится примерно 30 тыс. выставочных мероприятий, в которых участвуют около 5 млн предприятий, а посещают их примерно 300 млн человек. Отмечу, что выставки, организуемые БелТПП, всегда приносили результат. Например, в 2019 году в рамках национальных выставок (экспозиций), а также более 30 экспозиций Made in Belarus, которые проходили по нашей инициативе, заключены контракты на сумму $217 млн. Для участия в выставках с использованием бюджетных средств (их было восемь) в 2019 году было потрачено порядка $300 тыс. Эти средства в первую очередь были направлены на оплату выставочных площадей. В результате $1 затрат в среднем приводил к $10 контракта, а если отнять затраты предприятий, тогда $1 затрат равен $7-8 в заключенных контрактах. Это очень высокая эффективность. Поэтому нам жаль, что события 2020 года приостановили этот вид нашей деятельности, но надеемся, что все будет, как прежде. Тем более, есть хорошие знаки. В декабре прошлого года мы приняли участие в выставке в Санкт-Петербурге, а также в двух выставках в Египте. В ближайшее время наша делегация отправится в Объединенные Арабские Эмираты на международную выставку продуктов питания и напитков Gulfood 2021, чтобы представить там белорусскую продукцию. Так что выставочная индустрия постепенно возвращается к жизни. Конечно, мероприятия проходят в особых условиях, связанных с эпидемиологической обстановкой, есть определенные процедуры их посещения, установлены санитарные нормы, но, тем не менее, подвижки в этом направлении есть.

Чтобы не тратить время на ожидание полного возобновления выставок в традиционном формате, мы перешли в онлайн. В 2020 году организовали две виртуальные выставки. Одна из них - выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood. Это не просто онлайн-каталог предприятий, а полноценная интерактивная площадка, где можно посмотреть презентационные ролики и виртуальные образцы продукции, пообщаться в чате с представителями компаний на каждом стенде, которых было 30. Всего зарегистрировано 1,2 тыс. посещений стендов из 46 стран, и это не просто просмотр страниц из любопытства, а целенаправленное посещение виртуальной выставки с детальной проработкой возможного сотрудничества. Проанализировать результаты выставки сложно, но предприятия-участники остались довольны.

Вторая выставка, которую мы организовали в режиме онлайн, - TeMEx под слоганом "Важно каждое звено". В ней принимают участие 72 промышленные компании из семи стран. Выставка продлится до 14 марта. В рамках этих двух виртуальных выставочных мероприятий мы организовывали соответствующие дискуссионные площадки, провели специализированные форумы с участием представителей профильных министерств и ассоциаций из разных стран, презентации наших предприятий и целый ряд воркшопов в режиме онлайн.

Уверен, наши виртуальные выставки - это мероприятия нового поколения. Мы постарались сделать уровень их организации максимально функциональным, чтобы приблизиться к практическому результату. И это еще один инструмент поддержки наших экспортеров, который продолжим применять и после возвращения к прежней деловой активности без эпидемиологических ограничений.

- В систему БелТПП входит унитарное предприятие "Белинтерэкспо", которое занимается организацией выставок. Как вы сказали, из-за COVID-19 многие выставки либо отменили, либо перенесли на неопределенный срок, да и не все предприятия сейчас готовы отправляться в другие страны для участия в таких мероприятиях. Не планируете ли перепрофилировать ваше выставочное предприятие?

- В начале 2020 года мы успели провести несколько офлайн-мероприятий. Это выставка совместных научно-технических проектов двух стран "Беларусь - Египет: партнерство, обращенное в будущее" в Египте, которую посетили главы двух государств, а также ряд экспозиций белорусских производителей Made in Belarus на крупнейших международных специализированных выставках. Летом от реальных выставок пришлось отказаться и перейти к виртуальному формату. Сейчас шаг за шагом мы возвращаемся к традиционному участию в выставках, так что у нас нет необходимости перепрофилировать "Белинтерэкспо". Скажу больше, в нынешних обстоятельствах с учетом нового виртуального направления оно становится многопрофильным.

Считаю, что если мы планируем проведение офлайн-выставки, то обязательно должны дополнять ее виртуальным "зеркалом". Эта онлайн-площадка может работать за неделю до открытия самой выставки и после ее закрытия. В этом случае потенциальные партнеры смогут посетить мероприятие и провести переговоры с заинтересовавшими их компаниями, если по какой-то причине не могут приехать в страну проведения выставки. Так что виртуальные экспозиции станут полноценным направлением работы "Белинтерэкспо". Уверен, наши специалисты с этим справятся, потому что на протяжении нескольких лет мы формировали на этом предприятии состав профессионалов высокого уровня.

- Какие новые проекты планирует запускать выставочный оператор в ближайшее время и какие планы на этот год?

- В планах провести порядка 50 реальных выставок в России, Узбекистане, Таджикистане, Украине, Казахстане, в странах Европы, а также в Зимбабве, Сингапуре, Японии. Это масштабный план, но все мероприятия прошли серьезный фильтр, чтобы руководитель любого предприятия, принимая решение об участии в выставке, четко понимал, какой будет результат. Просто так тратить деньги на выставки - непозволительная роскошь, поэтому их подбор начинается с детальной оценки тенденций и емкости того или иного рынка, анализа конкурентной среды, основных поставщиков и уровня наших поставок. В наших выставочных планах только те мероприятия, где для белорусской продукции есть свободная ниша. Наша цель - организовать не просто участие отечественных предприятий в различных выставках, а подготовить и осуществить настоящую экспортную миссию.

Помимо участия в международных выставках БелТПП осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Межведомственного совета по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси. С чем мы сегодня столкнулись в этом направлении? Отечественные выставки, к сожалению, из-за пандемии практически не проводились. Да, состоялась крупная сельскохозяйственная выставка "Белагро", но в несколько узком формате. И теперь мы обсуждаем, как актуализировать нашу национальную выставочную повестку. Останавливать эту деятельность нельзя, так как у нас проводятся выставки, которые действительно авторитетны, имеют определенный вес и стали настоящим брендом. И мы со стороны межведомственного совета должны выстроить свою работу так, чтобы каждой выставке оказывалась поддержка, в том числе виртуальная.

У БелТПП тоже есть свой план мероприятий на этот год. Например, в 2019 году мы провели около 1 тыс. мероприятий по всей системе палаты. В планах на 2021-й - достигнуть такого же показателя. Но, как показывает практика, планировать можно все что угодно, а по факту все сложится совсем иначе. Поэтому будем по возможности двигаться вперед и опираться на стратегический план, включающий четыре приоритета развития: "Продвижение экспорта - наша ключевая миссия", "Голос бизнеса", "Сделано в Беларуси" и "Цифровая Палата". Самый главный вывод, к которому мы пришли, - важна не статистика, а качество. Пусть мероприятий будет не так много, как раньше, но эффект будет от каждого из них.

Екатерина МАРКОВИЧ,

БЕЛТА.-0-