В Узбекистане планируют ежегодно выпускать 5 тыс. тракторов МТЗ и 500 комбайнов "Гомсельмаша"

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане планируют ежегодно производить 5 тыс. тракторов МТЗ и 500 комбайнов "Гомсельмаша", сообщил журналистам министр промышленности Беларуси Павел Утюпин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Было проведено много встреч и подписан ряд соглашений, по линии Министерства промышленности - четыре основополагающих соглашения о сотрудничестве: с Минским тракторным заводом, "Гомсельмашем", "Бобруйскагромашем" и Минским моторным заводом", - рассказал Павел Утюпин. По его словам, партнеры двух стран ставят амбициозные задачи: планируется, что в течение ближайших лет объемы производства тракторов в Узбекистане достигнут 5 тыс. единиц в год, техники "Бобруйскагромаша" - 1 тыс. единиц, комбайнов "Гомсельмаша" - 500 единиц. Выпуск продукции Минского моторного завода как одного из поставщиков МТЗ также достигнет 5 тыс. единиц в год.

"Каждое соглашение предусматривает обучение специалистов на белорусской территории, формирование в ближайшее время дорожной карты, где уже будет четко прописано, какие модели и какая локализация - она может доходить до 50%. Соглашения предусматривают поставки не только на внутренний рынок Узбекистана, но и 25-30% продукции на первоначальном этапе в соседние страны, - пояснил министр. - Понятно, что сразу не сможем организовать такие производства, но самое главное, что рынок позволяет и продукция конкурентоспособна. Задача стоит сделать это в ближайшие год-два".

Павел Утюпин добавил, что около 30% белорусского экспорта в Узбекистан приходится на предприятия Министерства промышленности. "И самое главное, происходит существенный рост. За прошлый год мы выросли в два раза, в этом году прирастаем на 20% за счет присутствия МАЗа, "Бобруйскагромаша", МТЗ, который в последнее время активно сотрудничает в плане поставок не только готовых тракторов, но и машинокомплектов", - отметил он.

Традиционно поставляет свою продукцию в Узбекистан и Белорусский автомобильный завод. Причем ее конкурентоспособность подтверждается тем, что практически вся карьерная техника в Узбекистане из Беларуси. "Мы держим этот рынок и показываем эффективность", - резюмировал министр.-0-