В "Великом камне" к концу 2020 года построят завод по выпуску коробок передач

2 июля, Смолевичский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" приступают к строительству белорусско-китайского завода по выпуску механических коробок передач. В основу будущего производства сегодня заложили первый камень, передает корреспондент БЕЛТА.

Для управления строительством и будущим заводом создано совместное предприятие - ООО "Фаст-МАЗ". Его учредителями выступили ОАО "МАЗ" и компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai. Стоимость проекта - $17 млн. Финансирование будет взаимным: 70% инвестирует китайская сторона, 30% - белорусская.

Под будущий завод выделен участок в 3,3 га. Предприятие сможет выпускать свыше 10 тыс. коробок передач в год при работе в одну смену. Если спрос будет высоким, объемы производства можно будет удвоить.

Завершить строительство планируется к концу 2020 года, первая продукция предприятия "Фаст-МАЗ" появится в начале 2021 года.

Как отметил гендиректор ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, реализация данного проекта позволит заводу укрепить свои позиции на традиционных, а также закрепиться на новых перспективных рынках. "Нашей основной задачей является консолидированное увеличение продаж автотехники МАЗ с коробками передач Fast Gear. С 2021 года наше совместное предприятие "ФАСТ- МАЗ" должно стать основным поставщиком коробок-передач для автотехники МАЗ", - рассказал он.

Коробки передач Fast Gear применяются в белорусских грузовиках и автобусах с 2002 года. Минским автомобильным заводом создано более 800 модификаций автотехники, которые применяют коробки с 6, 9, 12 и 16 ступенями, передающими крутящий момент в диапазоне от 700 до 2400 Нм в зависимости от двигателя. За все время МАЗ использовал в своих автомобилях около 40 тыс. коробок передач Fast Gear, которые показали себя надежными и конкурентоспособными в сравнении с продукцией других производителей.

Ранее МАЗ и холдинг Weichai построили под Минском завод по выпуску дизельных моторов. Проектная мощность - до 20 тыс. двигателей в год. Предприятие обеспечит потребности не только белорусского автопрома, но и сможет поставлять продукцию на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.-0-