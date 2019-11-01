В "Великом камне" планируется построить завод по выпуску двигателей класса Евро-6 для легковушек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" планируется построить завод по выпуску двигателей класса Евро-6. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра промышленности, и.о. генерального директора "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Стратегическим направлением локализации производства автомобилей Геннадий Свидерский назвал строительство в парке "Великий камень" завода, на котором по полному технологическому циклу будут производиться двигатели стандарта Евро-6. Их, по словам первого замминистра, планируется поставлять и на завод "БЕЛДЖИ", и на европейский рынок.

"Сейчас идут переговоры, разрабатывается бизнес-план. Уже были заявлены намерения компаниями "Джили", "Синомач" и одним из участников индустриального парка", - проинформировал Геннадий Свидерский. По его словам, дополнительные переговоры будут проводиться в ноябре.

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).-0-