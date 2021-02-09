В "Великом камне" планируется реализовать проект в области китайской традиционной медицины

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в индустриальном парке "Великий камень" состоялось подписание соглашения о намерении сотрудничества по развитию проекта в области китайской традиционной медицины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка.

Документ подписали будущие учредители совместной биотехнологической компании "Новоэра", администрация парка и "Компания по развитию индустриального парка".

Предприятие "Новоэра" будет создано в "Великом камне" при участии Института культуры и экономики Цзиньтай, ООО "Клиника китайской медицины Сишаньцинсюе (Пекин)" и ООО "Компания фармацевтических технологий Сишаньцинсюе (Пекин)".

"Проект предполагает такие направления работы, как создание евразийского центра обмена в области культуры традиционной медицины, центра диагностики и лечения традиционной китайской медицины, а также завода по производству медицинских препаратов против коронавирусной инфекции нового типа", - отметили в пресс-службе.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы 68 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-