В "Великом камне" появится еще один бизнес-центр

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" осенью планируют начать строительство еще одного бизнес-центра. Акционерное соглашение по проекту было подписано в Китае 21 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.
Деловой центр разместится на Пекинском проспекте индустриального парка. Новое здание будет иметь конференц-зал, ресторан и гостиницу. Объем инвестиций составит 300 млн юаней.
Поддержку в строительстве окажет торгово-логистический субпарк China Merchants Group. О том, как будет называться деловой центр, станет известно позднее.
В индустриальном парке созданы условия для широкомасштабного привлечения инвесторов. На его территории уже построены бизнес-центр, торгово-выставочный комплекс, складские помещения, гостиница.-0-
Фото с сайта парка
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