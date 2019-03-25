В "Великом камне" появится еще один бизнес-центр

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" осенью планируют начать строительство еще одного бизнес-центра. Акционерное соглашение по проекту было подписано в Китае 21 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Деловой центр разместится на Пекинском проспекте индустриального парка. Новое здание будет иметь конференц-зал, ресторан и гостиницу. Объем инвестиций составит 300 млн юаней.

Поддержку в строительстве окажет торгово-логистический субпарк China Merchants Group. О том, как будет называться деловой центр, станет известно позднее.

В индустриальном парке созданы условия для широкомасштабного привлечения инвесторов. На его территории уже построены бизнес-центр, торгово-выставочный комплекс, складские помещения, гостиница.-0-

Фото с сайта парка