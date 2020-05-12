В "Великом камне" построят парк Sinomach "Факел"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония закладки первого камня на месте будущего строительства парка Sinomach "Факел" состоялась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Проект предусматривает строительство офисных зданий и помещений для научных разработок, вспомогательной инфраструктуры. На этой площадке планируют реализовать четыре проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - в сфере оптических технологий, механики, электроники и новых материалов.

Предусматривается также возведение лабораторий, коворкингов офисного типа, комплексное строительство учебных заведений и высокотехнологичных опытных коммерческих объектов.

Для реализации проекта будут привлекать научно-исследовательские институты и предприятия Sinomach, предприятия технопарка "Чжунгуаньцунь" и Национальной академии наук Беларуси.-0-