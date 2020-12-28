В "Великом камне" презентовали компанию "Авиационные технологии и комплексы"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" 23 декабря проведены неформальное открытие и презентация инновационного китайско-белорусского предприятия "Авиационные технологии и комплексы", сообщили БЕЛТА в ЗАО "АТК".

В церемонии открытия приняли участие председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Во время открытия была представлена производственная и научно-исследовательская площадка ЗАО "АТК" по разработке и изготовлению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мультироторного и самолетного типов, а также многоцелевых беспилотных авиационных комплексов гибридного типа. Производство продукции осуществляется в тесной кооперации с крупнейшими мировыми поставщиками беспилотников с использованием уникальных собственных разработок ЗАО "АТК" в области электроники и программного обеспечения.

Участники мероприятия обсудили перспективы развития в Беларуси малой пилотируемой авиации. Отдельное внимание было уделено организации на базе ЗАО "АТК" разработки и производства гиропланов (автожиров), мировой рынок которых ежегодно увеличивается примерно на 5%.

Наряду с производимой на базе предприятия техникой представлена собственная разработка ЗАО "АТК" - комплекс для проведения стендовых испытаний систем БЛА, который позволяет организовать высочайший уровень входного и выходного контроля техники и бортового оборудования.

Владимир Гусаков высоко оценил уровень организации производства ЗАО "АТК", а также отметил необходимость приоритетного развития собственных беспилотных технологий в тех направлениях, в которых у белорусских ученых и инженеров есть серьезные конкурентные преимущества.

В свою очередь Владимир Улахович обратил внимание на экспортный потенциал разрабатываемой и производимой на предприятии авиационной техники. Достигнута договоренность о содействии активному продвижению белорусской техники и технологий в области дистанционного управления на зарубежных рынках.-0-

Фото ЗАО "Авиационные технологии и комплексы"