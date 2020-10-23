В "Великом камне" проекты в сфере высоких технологий реализуют 65 резидентов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" рассказали о достижениях за пять лет работы, сообщает БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин 12 мая 2015 года посетили площадку будущего индустриального парка. Главы государств дали старт крупнейшему совместному проекту, который призван стать жемчужиной Экономического пояса Шелкового Пути. Развиваясь как платформа инвестиционного сотрудничества, сегодня "Великий камень" открыт для бизнеса со всего мира и предлагает одни из самых выгодных условий для его ведения. Парк объединяет 65 резидентов из 14 стран, которые реализуют проекты в сфере высоких технологий", - подчеркнули в парке.

Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры началось пять лет назад, сейчас первая очередь площадью 855 га уже полностью готова для прихода резидентов и динамичного старта проектов. 26 компаний в парке уже выпускают продукцию, оказывают услуги, ведут научно-исследовательские разработки.

Достижения парка высоко оценили международные эксперты. Всемирная ассоциация свободных и специальных экономических зон назвала "Великий камень" самой быстроразвивающейся ОЭЗ в мире. Крупное издание Asiamoney признало его лучшим проектом инициативы "Один пояс - один путь". В ежегодном рейтинге издания "Файнэншл Таймс" парк отмечен уже дважды - в 2019 и 2020 году.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-