ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 23 октября 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:37 РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы" Экономика
19:34 Нормативы относительно пальмового масла планируют ужесточить сразу в двух техрегламентах ЕАЭС Экономика
19:22 В "Великом камне" проекты в сфере высоких технологий реализуют 65 резидентов Экономика
19:09 Япония усилит меры безопасности для зрителей на Играх в Токио Спорт
18:58 Прокачка нефти через Польшу останавливалась из-за повреждения линии электропередачи Экономика
18:48 Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Остраве Спорт
18:43 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт Общество
18:41 Житель Ошмянского района в чатах призывал жечь машины и прокуратуру - возбуждено уголовное дело Происшествия
18:35 Праворадикальный футбольный фанат задержан за участие в массовых беспорядках в Жлобине Происшествия
18:26 Авраменко: необходимо выработать концептуальные подходы к развитию областных аэропортов Регионы
18:19 Щекин: Беларусь всегда сотрудничала на международной арене в русле взаимовыгодных и уважительных отношений Общество
18:17 Головченко рассказал о причинах отмены масштабного митинга в Минске Общество
18:06 В Добрушском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина Происшествия
18:01 Консервная отрасль Беларуси перерабатывает около 40 видов отечественного плодоовощного сырья Экономика
17:58 Работник столичного предприятия похитил 700 л дизтоплива Происшествия
17:46 Белкоопсоюз закупает сельхозпродукцию у населения в течение всего года - Скиндер Общество
17:44 В пришкольных лагерях Гомельской области на каникулах планируется оздоровить 8,6 тыс. детей Регионы
17:38 Карпенко встретился со слушателями Академии управления при Президенте Общество
17:30 В Полоцке нашли очередные древние артефакты Культура
17:29 Минздрав держит на контроле наличие лекарств для пациентов с пневмониями и COVID-19 Общество
17:28 ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по фехтованию продолжается в Минске Спорт
17:26 ФОТОФАКТ: В Министерстве иностранных дел прошла церемония гашения марки к 75-летию ООН Общество
17:22 Два человека погибли при пожаре в нежилом доме в Ляховичском районе Происшествия
17:14 Следователи устанавливают очевидцев ДТП с участием мотоциклистов в Гомеле Происшествия
17:07 ЦИК Молдовы рассказал, как организуют президентские выборы в условиях пандемии В мире
17:06 Снопков обсудил с губернатором Ленинградской области сотрудничество в промышленности и строительстве Экономика
17:05 Постпреды СНГ обсудят в Минске подготовку к заседанию Совета глав правительств Политика
16:59 Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Стамбуле Спорт
16:52 В мемориальном комплексе "Рыленки" открыли новую плиту с 41 фамилией погибших воинов Регионы
16:44 Транзит нефти в Польшу через Беларусь возобновлен Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
23 октября 2020, 19:22

В "Великом камне" проекты в сфере высоких технологий реализуют 65 резидентов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути"
"Великий камень" и швейцарский парк BUSS будут сотрудничать в сфере привлечения инвестиций

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" рассказали о достижениях за пять лет работы, сообщает БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин 12 мая 2015 года посетили площадку будущего индустриального парка. Главы государств дали старт крупнейшему совместному проекту, который призван стать жемчужиной Экономического пояса Шелкового Пути. Развиваясь как платформа инвестиционного сотрудничества, сегодня "Великий камень" открыт для бизнеса со всего мира и предлагает одни из самых выгодных условий для его ведения. Парк объединяет 65 резидентов из 14 стран, которые реализуют проекты в сфере высоких технологий", - подчеркнули в парке.

Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры началось пять лет назад, сейчас первая очередь площадью 855 га уже полностью готова для прихода резидентов и динамичного старта проектов. 26 компаний в парке уже выпускают продукцию, оказывают услуги, ведут научно-исследовательские разработки.

Достижения парка высоко оценили международные эксперты. Всемирная ассоциация свободных и специальных экономических зон назвала "Великий камень" самой быстроразвивающейся ОЭЗ в мире. Крупное издание Asiamoney признало его лучшим проектом инициативы "Один пояс - один путь". В ежегодном рейтинге издания "Файнэншл Таймс" парк отмечен уже дважды - в 2019 и 2020 году.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь-Китай информационные технологии технологии
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы"
Фото из архива Нормативы относительно пальмового масла планируют ужесточить сразу в двух техрегламентах ЕАЭС
Фото из архива Прокачка нефти через Польшу останавливалась из-за повреждения линии электропередачи
Елена Андреева Консервная отрасль Беларуси перерабатывает около 40 видов отечественного плодоовощного сырья
Фото из архива Снопков обсудил с губернатором Ленинградской области сотрудничество в промышленности и строительстве
Фото из архива Транзит нефти в Польшу через Беларусь возобновлен
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный
Лукашенко о COVID-19: ситуация в Беларуси контролируемая
Производство фруктов и ягод в фермерских хозяйствах Беларуси выросло в 13 раз
Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Головченко рассказал о причинах отмены масштабного митинга в Минске
Забастовки ведут к потерям для предприятий - гендиректор "Витебскдрева"
РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы"
Авраменко: необходимо выработать концептуальные подходы к развитию областных аэропортов
Закладка картофеля в стабфонды уже выполнена более чем на 70% - МАРТ
Снопков обсудил с губернатором Ленинградской области сотрудничество в промышленности и строительстве
Прокачка нефти через Польшу останавливалась из-за повреждения линии электропередачи
Карпенко встретился со слушателями Академии управления при Президенте
Parimatch и "Цмокi-Мiнск" объявили о партнерстве
Медики советуют пожилым людям по возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт
В Беларуси выздоровели и выписаны 82 136 пациентов с COVID-19
Предприниматели и самозанятые в 12 районах Беларуси получат консультации бизнес-экспертов
"Дубровник", "Котор", "Салоники"! Новогодние дома в Minsk World – по лучшему курсу, в рассрочку и кредит!
Авраменко: постоянное совершенствование сети автодорог - гарантия стабильной работы экономики
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.