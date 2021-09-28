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28 сентября 2021, 16:59

В "Великом камне" зарегистрирован первый субъект инновационной деятельности

Фото из архива
Фото из архива
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" состоялась регистрация первого субъекта инновационной деятельности ООО "Кропфлит" (Беларусь), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Компания будет реализовывать инновационный проект по производству комплексов для внесения средств защиты растений дронами, а также осуществлять развитие и глобальное масштабирование цифровой платформы Сropfleet Farmmanager&marketplace, позволяющей собирать и анализировать данные для внедрения точного земледелия и беспилотных технологий в АПК.

"Мы рассчитывали, что центр инноваций будет эпицентром притяжения инновационных проектов, молодых ученых, предпринимателей, которые смогут в "Великом камне" реализовать свои идеи. Это стало реальным еще и в том числе благодаря тому, что глава государства 11 июня этого года подписал новый указ о парке №215, в соответствии с которым есть возможность юридически предоставить льготы для субъектов инновационной деятельности на два года. Вместе с тем хочу отметить, что через полгода мы сделаем ревизию и оценим развитие данного стартапа. Для нас важно, чтобы через два года данный проект стал резидентом", - сказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко. В соответствии с указом №215 стартапы могут получить статус субъектов инновационной деятельности индустриального парка и в течение двух лет пользоваться основными льготами, предусмотренными для резидентов.

Помощник генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" У Пэн отметил, что в нынешнем году индустриальный парк вступил во вторую пятилетку. "Мы двигаемся по направлению эффективного развития. Таким образом, инновационная деятельность станет в скором времени ключевой составляющей развития парка", - подчеркнул специалист.

В свою очередь директор ООО "Кропфлит" Михаил Кузьменков обратил внимание, что данный стартап - это экосистемный продукт цифровой трансформации агропромышленного комплекса. "Мы успешно работаем с партнерами из КНР и видим огромный потенциал в наращивании сотрудничества в части производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Наша задача - производить в парке качественный высокотехнологический продукт и обеспечивать его глобальное масштабирование", - констатировал он.

По его словам, комплекс для внесения средств защиты растений и микроудобрений состоит из нескольких дронов-опрыскивателей, дрона, который оцифровывает поле, указывает на нем препятствия и его пределы. Цифровая платформа комплекса позволяет собирать всю информацию. "Первый модуль платформы уже готов и доступен для скачивания. Наши комплексы можно эффективно и выгодного использовать, когда речь идет о десятках гектаров, где нужна дорогостоящая сельскохозяйственная техника. Дроны же по себестоимости гектарной обработки выходят дешевле. Один такой беспилотный летательный аппарат способен обрабатывать 10 га в час, а за смену - 100 га. Начальный комплекс состоит из двух дронов. Они просты в обслуживании, основной расходник - аккумулятор, который производит наш стартап. Дрон производят совместно с КНР. Проект делается для хозяйства под ключ, в частности, учитываются и запрещенные для полета зоны. Стартап продолжит заниматься техподдержкой комплексов в процессе использования", - поделился Михаил Кузьменков.

Компания "Кропфлит" является победителем нескольких конкурсов инновационных проектов: Belarus ICT Start-up Award 2021 (организатор - Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси); Agtechinventum (проводится Ассоциацией дилеров сельскохозяйственной техники, Россия); Startup Great Challenge (организован ОАО "Белагропромбанк", индустриальным парком "Великий камень" и Минским городским технопарком).

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

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