В Витебске на торги выставлены почти 120 площадок под объекты торговли и индустрии развлечений

29 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на аукционе будут продаваться права аренды почти 120 площадок для размещения объектов нестационарной торговли, общественного питания и индустрии развлечений, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по имуществу управления экономики Витебского горисполкома Татьяна Прокопенко.

В состав предметов аукциона включены участки городской территории общей площадью около 4,9 тыс. кв.м в различных частях областного центра, в основном в местах отдыха и парковых зонах. Начальная цена лотов установлена из расчета Br4,23 за 1 кв.м земли. Около 64% лотов приходится на площадки размером от 4 до 8 кв.м под объекты нестационарной торговли, которые дифференцированы в зависимости от продаваемой продукции (безалкогольные напитки и мороженое, поп-корн и сладкая вата, горячие напитки, сувениры и игрушки, овощи и фрукты). Под общепит выделено 14 мест, а представителям индустрии развлечений предлагается в аренду 28 участков размером от 10 до 510 кв.м.

Срок аренды большинства площадок установлен по 31 октября 2021 года. Участки под размещение торговых автоматов и киосков по продаже горячих напитков, а также шести мини-кафе (в том числе в формате фуд-трак) сдаются во временное пользование на год. Площадка под комплекс механизированных аттракционов в парке 1000-летия Витебска предлагается в аренду на 3 года.

Торги пройдут 26 и 27 апреля. Потенциальные арендаторы должны соответствовать ряду условий. Так, для открытия летнего кафе требуется иметь стационарный объект общественного питания в областном центре. Режим работы для таких сезонных кафе установлен до 23.00, при этом длительность музыкального сопровождения ограничена до 21.00. Около точек общепита необходимо будет установить по два биотуалета. Работа кафе не должна вызывать жалоб жильцов близлежащих домов. Арендаторы площадок под аттракционы должны обеспечить эстетически приглядный внешний вид объектов, иметь документы, подтверждающие безопасность эксплуатации аттракциона, выполнить ряд санитарно-гигиенических требований. Кроме того, аренда мест на площади Победы приостанавливается на период проведения общегородских культурно-массовых мероприятий, в том числе фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

В 2020 году от реализации прав аренды недвижимого имущества городской коммунальной собственности в бюджет Витебска поступило почти Br100 тыс.-0-