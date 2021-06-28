В Витебской области 40 физлиц не рассчитались с бюджетом по итогам декларационной кампании

28 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 40 физических лиц не рассчитались с бюджетом по итогам кампании по декларированию полученных доходов в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Всего по итогам декларационной кампании почти 2,2 тыс. жителям области доначислен к уплате подоходный налог на общую сумму свыше Br3,4 млн. Указанный платеж необходимо было внести в бюджет до 1 июня. Однако налоговые обязательства в срок не выполнил примерно каждый 55-й гражданин из числа получивших уведомление о доплате. Размер задолженности составил Br144,5 тыс., или около 4,3% от общей суммы доначислений. В связи с этим к должникам будут приняты меры принудительного исполнения, отметили в пресс-центре. Кроме того, за нарушение срока уплаты предусмотрена административная ответственность, а также за каждый день просрочки уплаты начисляется пеня.

Всего в январе - мае 2021 года декларации по подоходному налогу представили более 3,5 тыс. плательщиков - физических лиц, что на 11,2% больше по сравнению со сданными за аналогичный период 2020 года. Более 85% отчитавшихся по доходам за 2020 год подали налоговые деклараций по подоходному налогу в электроном виде. Наибольшее количество деклараций представлено жителями Первомайского и Октябрьского районов областного центра. Помимо доначислений, 50 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено или зачтено в счет будущих платежей около Br50 тыс.

Подоходный налог остается одним из основных доходных источников региональной казны. За январь - май 2021 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило Br887,3 млн, что на 19,5% больше, чем за 5 месяцев 2020-го. В разрезе видов налоговых платежей подоходного налога уплачено Br261,4 млн, или почти 30% доходов бюджета области. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления подоходного налога выросли на 14,7%.-0-