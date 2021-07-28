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Экономика
28 июля 2021, 16:45

В Витебской области поступление единого налога от самозанятых увеличилось более чем в два раза

Фото из архива
Фото из архива

28 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь-июнь самозанятые граждане уплатили в бюджет около Br700,6 тыс., что в действующих ценах более чем в два раза превышает объем поступлений за аналогичный период 2020 года. Такая информация размещена на официальном сайте Инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 1 июля в Витебской области деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога осуществляют почти 4,8 тыс. человек, или на 14% больше, чем на аналогичную дату 2020 года. В лидерах по темпам роста количества физлиц - плательщиков единого налога - Городокский район, где их число выросло более чем в 1,5 раза, при этом удельный вес самозанятых среди населения в трудоспособном возрасте составил 0,7%.

В целом по области увеличение количества этой категории плательщиков отмечается во всех районах, за исключением Сенненского, Миорского и Чашникского. Наиболее динамичный рост в этот период произошел в Ушачском районе, где число жителей, воспользовавшихся такой возможностью заработать, увеличилось на 27%, а также Витебском (на 23,8%), Бешенковичском (на 21,4%), Толочинском (на 18,5%) и Россонском (на 17,4%, причем доля физлиц - плательщиков единого налога среди населения этого района в трудоспособном возрасте превысила 2%).

Наибольшее количество самозанятых граждан осуществляет деятельность в Витебске (более 1,1 тыс. человек, рост составил 23,6%), Новополоцке (525 граждан, плюс 9,6%), Полоцком (519, плюс 24%) и Оршанском (427, плюс 10%) районах.

Самыми популярными видами деятельности среди физлиц, уплачивающих единый налог по заявительному принципу, остаются парикмахерские и косметические услуги (плюс 236 человек), а также репетиторство (плюс 70 специалистов), изготовление и реализация на рынках хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции (плюс 38 граждан).-0-

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