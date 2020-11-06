В выставке-ярмарке "Продэкспо" можно будет поучаствовать офлайн и онлайн

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офлайн и онлайн-форматы предусмотрены для участников 26-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо", которая пройдет в Минске с 10 по 13 ноября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления выставок и ярмарок выставочного центра "БелЭкспо" Александр Здобников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка имеет большое значение в условиях пандемии и глобальной перестройки всех бизнес-процессов, резко изменившейся среды, связанной с изоляцией общества и бизнеса во многих странах. Сейчас особенно важно не потерять рынки сбыта. А для этого нужно оставаться в контакте с целевой аудиторией, вовремя реагировать на требования рынка, иметь взаимопонимание с партнерами для совместного преодоления сложных ситуаций. Поэтому предусмотрено несколько форматов участия в "Продэкспо", в том числе в режиме онлайн", - сказал Александр Здобников.

С учетом эпидемиологической обстановки приняты меры для недопущения распространения коронавируса. "Предусмотрены многочисленные влажные уборки, бесконтактные измерения температуры, масочный и перчаточный режим - мы будем контролировать, чтобы его соблюдали экспоненты. Выставка организована таким образом, чтобы ограничение массовости не повлияло на эффективность участия", - отметил представитель "БелЭкспо".

Во время выставки состоится деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который соберет представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. Запланированы также конгресс производителей и торговых сетей, дегустационный конкурс, кулинарный Кубок и профессиональный форум хлебопеков и кондитеров "Международный хлебный салон". В программе и презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.-0-