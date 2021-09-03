В Зимбабве заинтересованы в новых поставках белорусской спецтехники

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зимбабве заинтересованы в новых проектах по поставке белорусской спецтехники. Об этом шла речь на встрече министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика с исполнительным директором компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company Марком Мабхудху, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минпрома.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Министр отметил успешную реализацию в 2020 году контрактов на поставку белорусской техники в Зимбабве. "Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов по поставке сельхозтехники, техники и оборудования для горнодобывающей промышленности, продукции для нужд коммунального и лесного хозяйства Зимбабве", - говорится в сообщении.

Министр промышленности выразил надежду, что данный визит представителей деловых кругов Зимбабве поспособствует продолжению плодотворного сотрудничества.-0-