В Зимбабве запущена совместная с Беларусью программа обеспечения ферм сельхозтехникой

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о запуске совместной с Беларусью правительственной программы по механизации аграрного сектора африканской страны. Прямую трансляцию торжественной церемонии открытия центра белорусской сельскохозяйственной техники в столице страны Хараре вело на своем портале Министерство информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве, сообщает ТАСС.

"Аграрный сектор наряду с горнодобычей является ключевым для развития Зимбабве, - заявил Эммерсон Мнангагва. - При этом механизация представляет собой магистральный путь развития национального сельского хозяйства". Президент Зимбабве поблагодарил Беларусь и ее руководство за эффективное сотрудничество в рамках данной межправительственной программы.

Глава Зимбабве обошел колонны тракторов "Беларус" и зерноуборочных комбайнов "Палессе". Для участия в запуске программы в Хараре прибыла белорусская делегация. Центр находится на севере Хараре. Техника будет предоставляться зимбабвийским фермерам в рамках правительственной программы механизации сельского хозяйства страны. Она предлагает местным фермерам полный набор сельскохозяйственной техники, необходимой для выращивания самых разных культур.

Два года назад правительства Беларуси и Зимбабве достигли соглашения о поставках в африканскую страну сельскохозяйственной техники на $58 млн. В Зимбабве уже доставлены 100 тракторов, 20 зерноуборочных комбайнов, 52 сеялки, пять тягачей и пять полуприцепов белорусского производства. К концу текущего года морем прибудут еще 370 тракторов, 20 комбайнов и 138 сеялок.-0-