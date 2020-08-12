Важно проявить разум и взвешенный подход для дальнейшего развития страны - Госстандарт

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для дальнейшего развития страны всем важно проявить разум и взвешенный подход. Такое мнение озвучили БЕЛТА в Государственном комитете по стандартизации.

"Организации Госстандарта нацелены на позитивное развитие. В его основе - мир и спокойствие, стабильность и созидание, согласие и понимание, а не конфликты, уличные беспорядки и провокации. И сейчас нам всем очень важно проявить разум и взвешенный подход для дальнейшего успешного развития нашей Беларуси. Чтобы как можно быстрее наша жизнь вернулась к привычному ритму, чтобы мы могли спокойно жить, работать, растить детей и внуков, радоваться окружающему миру", - отмечают в комитете.

Деятельность комитета тесно вплетена в экономическую и общественную жизнь страны. Как подчеркнули в этой организации, без современных технических регламентов и стандартов невозможны выпуск продукции, оказание услуг, освоение их новых видов. Без испытаний, оценки соответствия требованиям безопасности и качества товары не поступят на рынок. В интересах экономики и граждан - реализация энергосберегающей политики, надзорная деятельность на рынке и в строительстве. "И перспектива развития этих направлений, системно поддерживаемых государством, зависит от нашего ежедневного добросовестного труда. В этом - залог стабильности не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", - заключили в комитете.-0-