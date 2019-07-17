ВЭБ.РФ и Банк БелВЭБ окажут поддержку экспорту продукции БелАЗа в третьи страны

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Российская государственная корпорация "ВЭБ.РФ", Банк БелВЭБ и БелАЗ сегодня по итогам расширенного заседания национальных деловых советов на VI Форуме регионов подписали соглашение о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил журналистам генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, речь идет главным образом о странах Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. "Это не просто финансирование, а дешевые деньги, которые позволят нам производить и продавать конкурентоспособную продукцию", - отметил он.

Председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский в свою очередь рассказал об условиях, на которых будет предоставлено финансирование. Так, оно осуществляется по субсидируемым ставкам: российский бюджет субсидирует финансирование поставляемых комплектующих российского происхождения, а белорусский бюджет компенсирует часть расходов финансирующих банков по экспорту совместной продукции, пояснил он. Размер белорусской субсидии - до 4% в долларах США и до 3% в евро.

В беседе с журналистами председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович назвал соглашение по поддержке экспорта БелАЗа уникальным примером, прямым инструментом поддержки совместной продукции на рынке третьих стран. Он назвал этот документ своего рода призывом. "Может быть, мы в союзном бюджете нашли бы возможность компенсировать процентную ставку банкам, которые выдают экспортные кредиты. Здесь не надо большие затраты закладывать. Но это целое направление, которое может работать, и тогда союзный бизнес почувствует, что такое союзная поддержка", - считает Владимир Улахович.

Кроме того, на заседании обсуждались проблемы недобросовестной конкуренции, ограничения по госзакупкам, отсутствия общей промышленной политики. "Здесь надо искать возможности, чтобы, даже не имея этой общей промышленной политики, работать, поддерживать сборочные производства, которые, к сожалению, пока, открываясь в России, не попадают под субсидирование, льготные условия, работают как иностранные предприятия", - констатировал он.

Всего по итогам расширенного заседания национальных деловых советов на VI Форуме регионов подписаны контракты на сумму в около 8 млрд российских рублей, что составляет чуть более $120 млн в эквиваленте.-0-