ВЭБ.РФ предоставил почти $60 млн на финансирование поставки самосвалов БЕЛАЗ в Узбекистан

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВЭБ.РФ полностью профинансировал поставку карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 220 т для модернизации Алмалыкского горно-металлургического комбината в Узбекистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка БелВЭБ.

Кредитное соглашение на $59 млн было подписано в декабре прошлого года. Доля компонентов российского производства в себестоимости поставляемой продукции составляет более 30%. Это необходимое условие для участия российской стороны в проекте.

"Профинансирована первая сделка по поставке белорусской продукции, созданной в результате промышленной кооперации предприятий России и Беларуси, в третьи страны. Российские и белорусские экспортеры получили новый инструмент поддержки при выходе на перспективные рынки", - отметил заместитель председателя российского банка - член правления Даниил Алгульян.

Финансирование сделки стало возможно благодаря действующему договору между правительством Беларуси и ВЭБ.РФ. Агентом правительства по субсидированию процентной ставки выступает Банк БелВЭБ.

"Выполняя свою стратегическую миссию, банк продолжает сохранять в фокусе внимания проекты, направленные на содействие развитию российско-белорусских инициатив. С проведением указанной сделки в партнерстве с материнским банком данная работа приобрела новое качество. Банки отработали на практике и готовы предложить другим белорусским компаниям, работающим в тесной кооперации с российскими партнерами, эффективный механизм поддержки экспорта в третьи страны. Это новое направление деятельности в интересах обоих союзных государств", - рассказал председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Алмалыкский ГМК - одно из крупнейших горно-металлургических предприятий в Узбекистане. Производит порядка 90% серебра и 20% золота в стране, крупнейший производитель меди в Центральной Азии.-0-