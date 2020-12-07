ВЭБ.РФ профинансирует поставки техники БЕЛАЗ в Узбекистан

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВЭБ.РФ профинансирует поставки техники БЕЛАЗ для Алмалыкского горно-металлургического комбината в Узбекистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка БелВЭБ.

Финансирование оценивается в $59 млн, срок предоставления кредитных средств - до пяти лет. Доля российской составляющей в себестоимости поставляемой продукции - более 30%. Это необходимое условие для участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта.

Процентная ставка по кредиту будет субсидироваться из белорусского бюджета, агентом правительства Беларуси выступает Банк БелВЭБ.

"Этим проектом мы готовы констатировать успешный старт сотрудничества по поддержке экспорта российско-белорусской продукции в третьи страны в новом формате. Его реализация стала логичным продолжением многолетнего сотрудничества банков в области финансирования и подтверждает широкие возможности государств по содействию в продвижении совместной продукции, - отметил председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский. - Мы видим возрастающую востребованность наших услуг по поддержке экспорта и в ближайшее время намерены реализовать аналогичные проекты с другими белорусскими предприятиями".

Алмалыкский ГМК - одно из крупнейших горно-металлургических предприятий в Узбекистане, производитель порядка 90% серебра и 20% золота в стране, крупнейший производитель меди в Центральной Азии.-0-