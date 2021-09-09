Ведущие предприятия Беларуси примут участие в выставке Armenia Expo

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021, которая пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В выставке примут участие 11 предприятий из Беларуси, которые продемонстрируют лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских потребителей.

Самым масштабным в экспозиции станет стенд концерна "Белгоспищепром". Здесь свою продукцию представят хорошо известные белорусские бренды: кондитерские фабрики "Слодыч" и "Коммунарка", Слуцкий сахарорафинадный комбинат, а также крупнейший производитель алкогольной продукции в Беларуси - холдинг "Минск Кристалл Групп".

Белорусскую молочную отрасль на Armenia Expo представят Слуцкий сыродельный и Калинковичский молочный комбинаты. "Слуцкий сыродельный комбинат является одним из крупнейших молочных предприятий Беларуси, занимая по этому параметру второе место в стране. Компания представит в Армении продукцию торговой марки "Ясь Белоус" - сыры, сухое молоко и масло. Эти виды белорусской продукции традиционно пользуются спросом на Кавказе - в 2020 году они, наряду со сливками и творогом, преобладали в экспорте белорусских продуктов в Армению", - отметили в "Белинтерэкспо".

Продукция Калинковичского молочного комбината знакома потребителям в странах СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. В Армении предприятие представит продукты под торговой маркой "Калинка": молоко сухое обезжиренное, сухое цельное, масло, сыворотку сухую, сыры твердые и полутвердые.

В экспозиции Made in Belarus будут представлены и производители сельскохозяйственной техники. В частности, холдинг "Гомсельмаш" - один из лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Две машины под брендом "Палессе" с прошлого года уже работают на полях Армении.

Свои возможности продемонстрирует "Гроднооблсельхозтехника" - крупный производитель сельхозтехники в Беларуси. В его состав входит 12 предприятий, производящих почвообрабатывающую, кормозаготовительную, послеуборочную технику, а также доильные установки. Продукция компании экспортируется в Литву, Украину, Грузию, Россию.

В экспозиции примет участие Гомельский электромеханический завод. Предприятие более 20 лет производит железнодорожные локомотивы и подвижные составы, а также сложную продукцию: универсальные вагонные замедлители, которые необходимы для модернизации и ремонта сортировочных горок.

"Белорусские экспортеры в 2021 году принимали участие в выставке Expo Food & Drinks, которая прошла в мае в Ереване. Тогда экспозиция "Беларусь - вкус природы" объединила семь предприятий пищевой отрасли", - добавили в выставочной компании.

Организатор экспозиции Made in Belarus - предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие пройдет при поддержке посольства Беларуси в Армении.-0-