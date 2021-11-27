"Великий камень" будет сотрудничать с СЭЗ Кыргызстана "Нарын"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" подписала меморандум о сотрудничестве со свободной экономической зоной "Нарын" (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
Документ направлен на развитие взаимодействия в области инноваций, расширения международной и региональной торговли. Кроме этого, меморандум предусматривает содействие стартапам и научно-исследовательским проектам, сотрудничество по привлечению компаний, организации совместных мероприятий.
СЭЗ "Нарын" - одна из крупнейших свободных экономических зон Кыргызстана.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-