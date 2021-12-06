"Великий камень" до 2025 года привлечет минимум 5 компаний с объемом инвестиций более $50 млн

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Великий камень" до 2025 года привлечет в индустриальный парк минимум пять компаний с объемом инвестиций более $50 млн. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко, комментируя Директиву №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем.

"Директива №9 активно продвигает развитие нашего совместного проекта - Китайского-белорусского индустриального парка "Великий камень". Для обеспечения эффективной деятельности наших резидентов продолжает делаться акцент на привлечении в парк инновационных проектов, стартапов в тесной кооперации в том числе и с белорусскими предприятиями, - сказал Александр Ярошенко. - Мы расширяем сферы экономической деятельности, как это предусмотрено указом №215. В частности, под расширением подразумевается применение технологии 5G, искусственного интеллекта. Кроме того, особый акцент сделан на привлечении якорных проектов. Речь идет об инвесторах, которые приходят с компаниями с объемом инвестиций более $50 млн. Перед нами поставлена задача, чтобы к 2025 году не менее пяти таких компаний мы привлекли в "Великий камень".

Также в документе говорится, что к 2025 году количество резидентов индустриального парка должно составить не менее 170 компаний.

Как сообщалось ранее, Директива №9 направлена на дальнейшее углубление стратегического партнерства Беларуси с Китаем по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах и является логическим продолжением одноименной Директивы на 2015-2021 годы.

Приоритетными задачами на ближайшую перспективу определены укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы "Пояс и путь". В числе важных задач также расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области.

В целях выполнения указанных задач органам государственного управления и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер.

Эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень.-0-