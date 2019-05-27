"Великий камень" должен поддерживать баланс масштаба, качества и эффективности - Ху Чжэн

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" подошел к тому этапу, в котором необходимо двигаться в направлении высококачественного развития, при котором поддерживается баланс масштаба, качества и эффективности. Такое мнение высказал главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн, выступая сегодня на конференции "Инициатива "Пояс и путь" и строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Ху Чжэн подчеркнул, что высококачественное развитие - это новое требование, новая задача, направление развития "Пояса и пути". "Данное требование полностью соответствует реалиям развития Китайско-белорусского индустриального парка", - отметил он. По словам главного исполнительного директора, "Великий камень" должен придерживаться курса устойчивого развития, при котором поддерживается баланс масштаба, качества и эффективности. "Погоня только за увеличением масштаба может привести к "слепому", неумеренно опережающему реалии инвестированию, нецелесообразному развертыванию деятельности и вызовет асимметрию спроса и предложения", - отметил Ху Чжэн.

За четырехлетний период, по его словам, индустриальный парк вступил только в стартовый этап развития. "Сегодня парку необходимо полностью задействовать качественную транспортно-инженерную инфраструктуру, должным образом проявить эффективность энергоресурсов, - считает главный исполнительный директор. - В работе по привлечению инвестиций стремиться не только к увеличению количества резидентов, а перейти к оценке суммы реально поступивших инвестиций, процента реально освоенных инвестиций, масштабов хозяйственной деятельности резидентов, объема производства продукции, размеров доходов от основной деятельности, фактического количества созданных рабочих мест, результатов стимулирующего влияния на экономику".

Сегодня, по его словам, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является самой крупной индустриальной зоной, созданной Китаем в кооперации со страной вдоль "Пояса и пути", а также самой крупной индустриальной зоной в Европе. "В настоящее время произведено всестороннее освоение территории в 8,5 кв.км, на которой сформированы комплексные условия для привлечения инвестиций, - отметил Ху Чжэн. - В парк привлечено 44 проекта из 8 стран, в проекты и строительство инженерно-транспортной инфраструктуры инвестировано $390 млн. Ряд предприятий осуществляют предэксплутационные работы или уже ввелись в эксплуатацию".-0-

Фото Максима Гучека