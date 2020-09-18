"Великий камень" хотят продвигать как основную площадку для транзакций в юанях в ЕАЭС

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" хотят продвигать как основную площадку для трансграничных транзакций в юанях в Евразийском экономической союзе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Накануне, 17 сентября, Народный банк Китая провел заседание на тему расширения использования китайского юаня в "Великом камне". На заседании присутствовали руководство и представители Народного банка Китая, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", компании China Investment Insurance, филиала Банка Китая провинции Шэньси, филиала Китайского строительного банка провинции Шэнси, а также московского филиала Банка Китая.

"Стороны договорились о поиске путей продвижения Китайско-белорусского индустриального парка в качестве основной площадки для трансграничных транзакций в юанях в Евразийском экономическом союзе", - отметили в парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-