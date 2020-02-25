"Великий камень" и Банк развития подписали соглашение о сотрудничестве

25 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и Банк развития Беларуси подписали сегодня соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко, генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган и председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.

Стороны будут взаимодействовать в привлечении стратегических инвесторов в индустриальный парк, финансировании отдельных инвестиционных проектов и экспортном финансировании, а также информационной поддержке.

Одно из направлений работы - финансирование Банком развития инфраструктурных проектов на территории индустриального парка. "Компания по развитию парка как потенциальный заемщик для нас перспективна и интересна. Любые иные инфраструктурные проекты, которые реализуются на этой площадке, мы готовы поддерживать финансированием", - отметил Андрей Жишкевич.

Он напомнил, что Банк развития расширил свой мандат и может работать с самостоятельно отбираемыми проектами. "Мы ищем проекты, которые для нас интересны с точки зрения финансирования, среди компаний - резидентов парка и тех, кто предполагает таковым стать", - добавил Андрей Жишкевич.

Еще одно направление - экспортное кредитование, поскольку резиденты "Великого камня" - это в основном экспортно ориентированные предприятия.

"В этом году мы планируем начать строительство международного терминала, который бы связал транспортные потоки Китая и Европы через Беларусь. Также главой государства принято решение о строительстве скоростного железнодорожного транспортного пассажирского сообщения между Минском и аэропортом с участием парка "Великий камень". Подписание сегодняшнего соглашения о взаимодействии даст толчок этим проектам", - отметил Александр Ярошенко.

Банк развития - специализированный финансовый институт, создан в 2011 году. Главной целью его деятельности является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.

На начало января в "Великом камне" были зарегистрированы 60 резидентов из 15 стран, в том числе 33 - из КНР, 15 - с участием компаний из Австрии, Германии, Израиля, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, России, США, Швейцарии и Эстонии, 12 - инициированные белорусскими компаниями. Ожидается, что к концу года в парке будут зарегистрированы не менее 80 резидентов с объемом заявленных инвестиций $1,5 млрд.-0-