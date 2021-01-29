"Великий камень" и кубинская зона особого развития "Мариэль" будут сотрудничать в привлечении инвестиций

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и зона особого развития "Мариэль" (Куба) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Великого камня".

Документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами Беларуси и Кубы, а также предусматривает информационное взаимодействие.

Зона особого развития "Мариэль" распложена в 45 км от Гаваны и сегодня насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, а также финансовая и банковская отрасли.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы 68 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-