"Великий камень" и швейцарский парк BUSS будут сотрудничать в сфере привлечения инвестиций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и швейцарский индустриальный парк BUSS будут сотрудничать в сфере взаимного привлечения инвестиций. Об этом шла речь во время визита в "Великий камень" руководителя управляющей компании индустриального парка BUSS Германна Бейелера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе китайско-белорусского парка.

"Великий камень" и BUSS также будут организовывать совместные мероприятия и налаживать контакты между компаниями-резидентами.

"У нас много опыта и мы готовы им делиться, - сообщил Германн Бейелер. - Наши партнеры, а это не только швейцарский бизнес, но и компании из Германии, Австрии, Лихтенштейна заинтересованы в развитии своего бизнеса в странах ЕАЭС. Мы глубже изучили возможности "Великого камня" и готовы донести эту информацию до заинтересованного бизнеса".

В индустриальном парке "Великий камень" отметили, что сотрудничество с BUSS будет возможностью выхода на высокоразвитые рынки для резидентов китайско-белорусского парка.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-