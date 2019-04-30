"Великий камень" является примером международного взаимодействия в промышленности - Наби Авджи

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальный парк "Великий камень" - пример международного взаимодействия в промышленной сфере. Такое мнение высказал участник парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, глава делегации Турции Наби Авджи. Он вместе с другими участниками форума сегодня посетил индустриальный парк, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники международной парламентской конференции ознакомились с ходом строительства и развития парка, встретились с руководством администрации и представителями предприятий-резидентов "Великого камня". В частности, посетили научно-производственный центр резидента парка ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие", завод ООО "МАЗ-Вейчай", центр комплексного обслуживания инвесторов и резидентов "Одна станция".

"В "Великом камне" мы видим пример международного взаимодействия во многих сферах, в том числе и в промышленной. Это действительно хороший проект и хотелось бы поздравить партнеров с его успешным осуществлением", - сказал Наби Авджи.

Он также отметил высокой уровень организации международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. "Все это внесет значительные улучшения в инициативу "Один пояс, один путь", - подчеркнул зарубежный гость.

"Две недели назад Турцию посетил Президент Беларуси, что позволило создать еще более дружественные отношения. Надеюсь, что они будут только развиваться", - добавил Наби Авджи.

Посещение "Великого камня" вызвало большой интерес и у главы парламентской делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен. "Я благодарна за возможность побывать в индустриальном парке. Потому что я сама в свое время работала в сфере промышленности. Хотелось бы отметить высокий уровень организации конференции и всех мероприятий в рамках нее", - сказала она.-0-