"Великий камень" может стать образцом высококачественного развития "Пояса и пути" - Се Фучжань

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" может стать образцом высококачественного развития в рамках инициативы "Пояс и путь". Такое мнение высказал сегодня президент Китайской академии общественных наук Се Фучжань на конференции "Инициатива "Пояс и путь" и строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Китайско-белорусский индустриальный парк является продуктом двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества новой эпохи, продвигающего развитие региональной экономической интеграции. Парк имеет схожие черты с индустриальным зонами в традиционном понимании, но также обладает собственными инновационными особенностями, является примером развития регионального экономического сотрудничества, поэтому он полностью может стать образцом высококачественного развития "Пояса и пути", - считает Се Фучжань.

По его словам, правительства двух стран, исходя из взаимных интересов, создали на территории Беларуси самую крупную зону торгово-экономического сотрудничества Китая за рубежом. "Основываясь на многостороннем сотрудничестве в торгово-экономической, производственной, научно-технической и других сферах, Китайско-белорусский индустриальный парк гармонично связал страны Евразийского региона и стал экономическим краеугольным камнем в деле защиты развития этого региона", - добавил Се Фучжань.

В целом он отметил, что Беларусь является непреклонным сторонником и участником инициативы "Пояс и путь", в рамках которой обе страны достигли значительных результатов. В 2014 году стороны подписали протокол сотрудничества о строительстве экономического пояса Шелкового пути, в 2015-м - соглашение о дружественном сотрудничестве и совместную декларацию об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. В 2016 году лидеры двух стран подписали совместную декларацию об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. В том же году подписан список мер для продвижения совместного строительства "Пояса и пути".

"Беларусь, хотя и не имеет выхода к морю, но в связи с вовлеченностью в строительство "Пояса и пути", а также благодаря китайско-европейским железнодорожным маршрутным перевозкам уже стала транспортно-логистическим и торговым хабом на Евразийском континенте", - констатировал президент Китайской академии общественных наук.-0-