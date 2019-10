"Великий камень" отмечен Financial Times в двух номинациях рейтинга свободных экономических зон

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" отмечен в двух номинациях рейтинга FDi Free Zones of the Year 2019, который готовится изданием Financial Times, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Международные эксперты в номинации "Trade Facilitation" признали индустриальный парк "Великий камень" в качестве зоны, способствующей торговле за счет развитой таможенной инфраструктуры. На территории парка есть пункт таможенного оформления, что позволяет резидентам совершать все таможенные операции в одном месте. В номинации "Expansion" отмечено наличие в "Великом камне" возможностей для расширения действующих производств.

"Высокая независимая оценка международных экспертов свидетельствуют о наличии уникальных условий ведения бизнеса в регионе и позволяет рассматривать индустриальный парк "Великий камень" в качестве ключевой точки, объединяющей рынки ЕС и Евразийского экономического союза", - отметили в индустриальном парке.

Рейтинг FDi Free Zones of the Year - ежегодный рейтинг свободных экономических зон, основанный на показателях об объемах инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры. Этот рейтинг проводится на основе аналитических данных FDi Intelligence и является авторитетным источником по выбору локации инвестирования.-0-