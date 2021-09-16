16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" планирует сотрудничать с СЭЗ Кыргызстана "Нарын", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

"15 сентября 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрмек Ибраимов посетил "Великий камень". В инновационном центре руководство администрации парка рассказало об истории проекта, льготах, предоставляемых резидентам, а также работе предприятий. Посещая центр комплексного обслуживания "Одна станция", глава дипломатической миссии высоко оценил данную практику обслуживания резидентов и инвесторов", - говорится в сообщении.

Как отметили в парке, во время переговоров стороны обсудили различные направления взаимодействия. В частности, речь шла о сотрудничестве парка с одной из крупнейших СЭЗ страны - "Нарын", участии представителей "Великого камня" в презентационных мероприятиях в Кыргызстане и организации вебинаров.-0-