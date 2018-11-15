МФК и "Великий камень" подписали меморандум о взаимопонимании

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" подписали сегодня меморандум о взаимопонимании для развития инноваций и увеличения инвестиций в белорусскую экономику, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь индустриального парка Ольга Рудая.

Документ направлен на развитие инновационных технологий и привлечение значимых международных инвестиций в белорусскую экономику, а также будет способствовать рассчитанному на долгосрочную перспективу экономическому росту и созданию рабочих мест.

В рамках меморандума МФК и парк "Великий камень" планируют совместно работать над привлечением стратегически важных резидентов парка, проводить программы обучения в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, помогать стартапам искать финансирование, а также рекомендовать резидентов парка потенциальным инвесторам. Инвестиционно-консультативная группа МФК проведет консультации по вопросам улучшения предпринимательской среды и инвестиционной политики для развития парка и становления его как привлекательного объекта для инвестиций.

"Это партнерство - часть стратегии МФК для Беларуси, которая направлена на развитие более диверсифицированного и устойчивого частного сектора, а также предполагает продолжение работы с правительством по наращиванию капиталовложений в частный сектор", - отметил руководитель регионального офиса Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Китайско-белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км. Является особой экономической зоной, созданной белорусским и китайским правительствами для стимулирования инвестиций, научных исследований и разработок в машиностроении, биотехнологии, телекоммуникациях, тонкой химии и логистике. "Великий камень" расположен в 25 км от столицы Беларуси вблизи транспортных коридоров, соединяющих Европейский союз, Евразийский экономический союз и Китай. В настоящее время резидентами парка являются 39 компаний из Китая, Беларуси, России, США, Германии, Австрии, Литвы и Израиля.

Международная финансовая корпорация - дочерняя организация Всемирного банка и член Группы Всемирного банка - крупный глобальный институт развития, фокусирующийся на поддержке частного сектора в странах с развивающимся рынком. МФК является одним из крупнейших инвесторов в развитие частного сектора в Беларуси. На данный момент МФК инвестировала более $270 млн в долгосрочное финансирование проектов во многих секторах, а также предоставила белорусским банкам более $470 млн через Глобальную программу торгового финансирования.-0-