"Великий камень" получил награду за образцовый сервис в Пекине

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" удостоен награды китайской ярмарки торговых услуг за демонстрацию образцового сервиса, сообщили БЕЛТА в парке.

"В Пекине 4 сентября открылась ярмарка китайских международных торговых услуг, посвященная теме взаимной выгоды глобального обслуживания. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" принял участие в данной выставке и получил награду за демонстрацию образцового глобального обслуживания", - рассказали в парке.

Во время ярмарки в Пекине состоялся глобальный саммит по торговле услугами, специализированная выставка. Также прошло порядка 190 форумов и мероприятий онлайн и офлайн.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска.-0-