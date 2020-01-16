"Великий камень" предоставляет широкие возможности для развития латвийского бизнеса - Ярошенко

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" предоставляет широкие возможности для развития латвийского бизнеса, сообщил сегодня журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, интерес латвийского бизнеса уже проявлен. У нас в парке одно из предприятий работает в сфере электроники с участием латвийского капитала. В прошлом году оно приступило к своей деятельности. Я надеюсь, что этот проект будет успешным, - сказал Александр Ярошенко. - Но нам бы хотелось, чтобы это сотрудничество развивалось в дальнейшем, потому что возможности для соприкосновения у нас есть, прежде всего в экономике. Парк для Латвии интересен транзитным потенциалом, мы фактически являемся узловой платформой Шелкового пути".

Перспективным является сотрудничество в области фармацевтики. "В прошлом году на Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" приезжал руководитель крупной латвийской компании "Гриндекс", была организована его встреча с министром здравоохранения. Мы надеемся, что проект по созданию латвийским и белорусским бизнесом совместного производства лекарственных препаратов также будет в будущем успешно осуществлен. Мы в этом году приглашаем латвийский бизнес на форум, который у нас состоится именно по медицинской тематике, чтобы такие проекты у нас как можно больше развивались", - отметил глава администрации парка.

Сегодня "Великий камень" посетили премьер-министры Беларуси и Латвии Сергей Румас и Кришьянис Кариньш. Они ознакомились с развитием индустриального парка, деятельностью его резидентов.-0-